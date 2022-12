SAŠA POPOVIĆ ZBOG ŽENE U MINUSU 94.500 €! Suzanin album doživeo FIJASKO, za godinu i po od Jutjuba zaradio samo 3.500 €! SIĆA!

Saša Popović ostao je bez skoro 100.000 evra, koje je uložio u prošlogodišnji album svoje supruge Suzane Jovanović, a koji je doživeo pravi debakl na tržištu. Album na Jutjubu ima ukupno 3.562.000 pregleda, što prostom računicom znači da je od njega zaradio samo 3.500 evra.

foto: Damir Dervišagić

Naime, Suzanin album s devet pesama, koji se pojavio pre više od godinu i po dana, nije naišao na očekivani odziv publike, pa su neke pesme od juna 2021. pregledane tek malo više od 100.000 puta, dok najslušanija ima manje od milion.

Iako je Popović na sva usta hvalio Suzanin CD, na kome je okupio vrsnu ekipu autora kao što su sada pokojna Marina Tucaković i Goran Ratković Rale, dok je za spotove koji su snimani i u Turskoj bio zadužen Dejan Milićević, nijedna pesma se nije zavrtela i postala hit. Pa čak ni oni dueti za koje su tipovali da će jako slušati - s Viki Miljković, Sašom Matićem i Peđom Medenicom.

Da Suzanine nove pesme nisu zaživele ni na terenu, pokazuje i činjenica da nakon gala proslave koja je organizovana na dan promocije albuma u jednom beogradskom hotelu, a na kojoj se okupila maltene cela estrada, Suzana nigde nije nastupala, iako su i ona i njen suprug verovali u uspeh ovog projekta, što su i sami izjavili na dan promocije.

foto: ATA images

Kako Kurir Stars saznaje, Saša se nedavno požalio jednom prijatelju da mu je to što je uložio toliki novac jedna od većih životnih grešaka.

- Saša je verovao u uspeh Suzaninog albuma i zato je i dao toliki novac kako bi mu se žena u velikom stilu vratila na estradu posle pauze duge više od decenije. On je bio svestan da je to bio veliki finansijski rizik usred pandemije koronavirusa, ali je hteo da tim projektom počasti Suzanu. Kada ga je jedan prijatelj nedavno pitao što mu je to trebalo u životu, Saša mu je rekao da Suzana na pesmama ima prave preglede, za razliku od većine estradnjaka, koji navodno kupuju milione na Jutjubu. Kasnije mu je priznao da mu je to velika greška, koja nije trebalo da se desi i da je za to dao mnogo novca, a da je ta sredstva mogao da uloži u jedan novi stan koji bi izdavao ili novi luksuzni automobil, koji su mu pasija. Shvatio je i sam da sad nema nazad, ali će ubuduće biti obazriv kada je u pitanju ulaganje novca u tako rizične projekte - završava naš izvor.

foto: Nebojša Mandić

Podsetimo, i sam Saša je priznao da je on sam finansirao čitav Suzanin album i da je za njega iskeširao svojih 140 penzija, koja je 700 evra na mesečnom nivou.

- Ja sam od penzije sve ovo uspeo da isfinansiram. Moram da pozdravim glavnog sponzora. Pozdravljam Sašu Popovića, samog sebe. Mogu da pričam o iznosima jer ja plaćam porez. Sve što sam zaradio su bele pare, nemam crne, a sve ovo je mnogo koštalo. Ne žalim ni dinara jer je u pitanju moja supruga i njena želja. Ko će sve to da isfinansira, ako ne ja kao njen suprug! Moja penzija je 700 evra. Ja sam 140 penzija uložio u sve ovo, pa ti izračunaj koliko je album koštao. Skoro 11,5 miliona dinara, odnosno 98.000 evra - rekao je tada Saša, pa priznao zašto se upustio u ovaj projekat:

- Pevači su jako sujetni. Ako guram ženu, onda će oni reći da to radim namerno. Za 25 godina braka nisam favorizovao svoju suprugu i posle 25 godina sam rešio da joj posvetim pažnju. Stavljao sam je po strani. Mislim da je ovo naša kruna braka. Ona je uvek govorila da ne treba da guram nju, već "Zvezde Granda". Sad kad sam otišao u penziju i prodao produkciju, daj da uradimo album! - rekao je tada Saša.

foto: Damir Dervišagić

Suzana priznala Album sam snimila za svoj ćef, a ne da bih digla cenu nastupa! Suzana Jovanović je jednom prilikom prokomentarisala da je ovaj album snimila bez ikakvih očekivanja. - Snimila sam ga za svoj ćef, od svojih para, sa svojim saradnicima. Nisam imala nameru ni da se takmičim s mlađim ili starijim koleginicama, niti da dignem cenu nastupa, jer ne nastupam već 16 godina. Pa sad će kao vlasnici lokala da se satru zovući me na tezge! Tuđe nisam ukrala, nikom nažao nisam učinila, samo uživam. Posle svih ovih godina, s mnogo napornih, mučnih tezgi, dešavalo da me neke gazde i ne isplate, pa odem praznih džepova kući - zaslužila sam da me bog blagoslovi da mogu da biram šta ću i kako ću. To i radim - rekla je Suzana za medije. foto: Kurir

