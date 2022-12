TAIROVIĆKA BEŽALA OD KARLEUŠE PO CIRIHU: Zatvorila se u garderobu da se ne bi srela sa JK! Evo zbog čega NE ŽELI OČIMA DA JE VIDI

Tea Tairović pokušala je po svaku cenu da izbegne neprijatan susret s Jelenom Karleušom na nastupu koji su njih dve imale na istom mestu u Cirihu.

Kako Kurir Stars saznaje od izvora prisutnog na ovom događaju, Tea je na velikom koncertu koje su njih dve imale u Švajcarskoj, a na kom je nastupao i bugarski pevač Aziz, na sve načine pokušavala da se ne sretne s Jelenom, kojoj još od vremena kada se takmičila u "Zvezdama Granda" zamera na komentarima upućenim na njen račun.

- Tea je nastupala prva. Ona nije napuštala garderobu do pred sam izlazak na binu kako slučajno ne bi srela Karleušu, kojoj ne može da pređe preko reči koje joj je uputila pre nekoliko godina u takmičenju. Čim je završila s nastupom, otišla je dalje. Jelena je bila te večeri jako raspoložena, a srela je i svog starog prijatelja Aziza, koga nije videla godinama. Kako on nije imao svoju garderobu, JK ga je pozvala kod sebe, gde su oni, dok je Tairovićka pevala, vreme proveli u razgovoru i fotografisanju, te time stavili svaku tačku na estradne priče da nisu u dobrim odnosima. Ona nema problem s Teom, čak joj je i simpatična, ali nije ni obratila pažnju na nju, jer se spremala za svoj šou, koji se mesecima čekao. Sve što joj je ikada rekla bilo je za njeno dobro i iz najbolje namere. Koliko su se Švajcarci uželeli Karleuše, svedoči i to što su njeni fanovi na aerodromu napravili opsadno stanje jer su je čekali kako bi se slikali sa njom i uručili joj prigodne poklone.

Podsetimo, Jelena u početku nije imala reči hvale za Teine vokalne sposobnosti, iako je posle počela da je hvali, što pevačica izgleda ni do danas nije zaboravila.

- Bilo je mlako, intonativno jako loše, sve u svemu jako loše. S druge strane, ti si jako atraktivna i seksi, što je jako bitno za scenu. Ne plašiš se scene, imaš jako lep osmeh i pojavu. Mislim da ako prođeš, da bi bila zvezda, moraš bolje da pevaš - rekla je Jelena.

Kasnije je Tea uspela da dobije Jelenine pohvale - zbog glasa na kojem je vredno radila, ali naročito na račun svog scenskog nastupa, po kojem je i danas prepoznatljiva. Ipak, negativne komentare nije zaboravila.

