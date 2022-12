NA EVROVIZIJU HOĆE I SAŠA POPOVIĆ? Pesmu čuva već 11 godina, a evo ko će je izvoditi na nacionalnom izboru! FAVORIT ZA POBEDU

Javni servis Srbije je početkom septembra raspisao konkurs za izbor kompozicije koja će predstavljati Srbiju na Pesmi Evrovizije, a sada je poznato da se među 900 prijava nalaze i Dragan Kojić Keba, Gordana Lazarević, ali i adut Saše Popovića.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kako Kurir nezvanično saznaje, među prijavljenima je i Aleksandar Simić. Učesnik "Zvezda Granda" iz Mionice, čiji mentor je bio Dragan Stojković Bosanac, završio je srednju muzičku školu, a zbog učešća u takmičenju napustio je Muzičku akademiju. Muzički idol mu je Zdravko Čolić, a u takmičenju je izvodio operske arije. Saša Popović mu je obećao da ima za njega pesmu za Evroviziju, ali je sada nepoznanica ko će s njim nastupiti u duetu.

foto: Damir Dervišagić

- Postoji pesma koju ja čuvam 11 godina, to je pesma koja će biti namenjena tebi, bez obzira na to da li ćeš ispasti u ovom krugu ili prođeš dalje. To je duetska pesma koju ćeš pevati zajedno sa jednim momkom takođe iz "Zvezda Granda", neću da kažem ko će to biti, i tu pesmu ćemo prijaviti za sledeće takmičenje za Pesmu Evrovizije i siguran sam da će RTS prihvatiti tu pesmu da se takmičiš - izjavio je tokom takmičenja Popović, a Aleksandar se šokirano zahvalio i priznao da mu je takmičenje za Pesmu Evrovizije najveća želja.

foto: Nebojša Babić

Među prijavljenima su Tijana Dapčević (Zoe Kida joj je uradila pesmu), Frajle, Zejna Murkić, Anđelina, Princ od Vranja, Joca Ajkula, a krajem godine će se znati ko je prošao jer je komisija još uvek u procesu slušanja kompozicija.

foto: ATA images

Ana Đurić Konstrakta je Srbiju predstavljala na Evroviziji u Torinu sa pesmom "In Corpore Sano", koju su kako kod nas, tako i van granica naše zemlje pevušili mnogi. Ona je bila veoma uspešna i takmičenje je završila na visokom petom mestu, a da se samo publika pitala, bila bi kotirana i bolje. Na nacionalnom izboru bila je autsajder.

