ŠOK INTERVJU MILICE KEMEZ Otkrila sve SLABE TAČKE zadrugara, Dalilu i Taru URNISALA, a evo šta se dešava sa KUĆOM koju je osvojila

Milica Kemez uspela je da profitira od učešća u Zadruzi pa sad vodi jutarnji program, ali kad završi posao u studiju, odlazi u svoj salon lepote na popodnevnu smenu. Iako na emotivnom planu često ima trzavica, ona nekako uspeva da održi vezu i sa Borom Santanom, pa se ni na šta ne žali.

"Meni je ova godina bila pozitivna. Dosta se toga izdešavalo, ali bila bih nezahvala kada bih se žalila. Želja mi je da sve što radim podignem na viši nivo, da se vratim dizajnerskom poslu, ali i da napredujem kao voditelj. Mislim da sve mogu još bolje da radim. Inače, nemam nekih specijalnih novogodišnjih želja. Što se mene tiče, neka ostane sve kako jeste, a ako može neka bude i malo bolje. Svake godine sam govorila da u naredoj želim da se udam, ali sad to više ne želim. Mlada sam, pa kad se desi."

U kakvim si sad odnosima sa Borom? Čas ste zajedno, pa niste...

"Ništa tu nema novo. Ne znam u kakvom smo odnosu. On kaže da hoće da se ženi, da živimo zajedno, a ja ostavljam prostor do kraja godine da vidimo na čemu smo. Mi smo tri godine u vezi, pa ćemo se sada ili uzeti ili razići. Imamo svađe zbog drugih ljudi, jer on veruje u sve što mu se kaže, a onda ja popi*dim. Ja sa rezervom prihvatam sve priče koje čujem, ali on veruje, pa se onda posvađamo zbog gluposti. Turbulentan nam je odnos".

Kako je krenuo tvoj sukob sa Sanjom Grujić?

"Ona i Bora su se u Zadruzi 5 nešto pipkali kad je on ušao za Novu godinu. I posle superfinala su se vidali, bilo je svega i svačega. Društvo koje je bilo prisutno i koje je deo priče, neće da govori o tome, oni imaju devojke, sada su zauzeti momci i ne treba im da se bave tim pričama. Ona se sad pravi fina, a dobro zna šta je radila i u kakvom je stanju bila."

Da li ste Bora i ti tada bili zajedno, kad se to dešavalo?

"Bora i ja tad nismo bili zajedno, ali smo mi uvek zajedno na neki način. Letos je imao afere za jedno veče. Imala sam i ja neku vezu u tom periodu. On je mislio da ja nikad neću naći drugog, međutim kad je čuo da imam dečka, skapirao je neke stvari, pa smo, kada sam ja okončala tu vezu, nastavili da se viđamo. Komplikovano je sve to."

Vodiš emisiju i sa Filipom Đukićem, kakvu relaciju sada imate s obzirom na to da ste bili u vezi u rijlitiju? "Nije mi teško da radim sa njim. Ja sam to prošla već u Zadruzi, sedela sam sa Filipom za istim stolom, jela sa njim, a bila sam sa Borom u vezi. Filip i ja imamo strogo poslovni odnos, nemamo neki zajednički jezik, a nije ni normalno da budemo drugari posle svega."

Ako se ne varam, tebi je Paula, sadašnja Filipova devojka, bila super drugarica u rijalitiju?

"Tako je, Paula mi je bila najbolja drugarica. Sa njom sam u OK odnosima, zvala sam je na kafu nekoliko puta, ali nije imala vremena da se vidimo. Možda joj je glupo da se družimo. Ja mislim da su oni stvoreni jedno za drugo, iskreno."

Jel se čuješ sa Jelenom Pešić, koleginicom iz jutarnjeg i bivšom cimerkom iz Zadruge? Ona te nije zvala na svadbu?

"Nismo u kontaktu, samo sam joj čestitala rođenje deteta. Bila je i u emisiji posle porođajka. Njen izbor je koga će zvati na svadbu, mene nije zvala, ali da jeste, ja bih otišla."

Šta misliš, ko je najbolje iskoristio popularnost iz rijalitija?

"Teodora Džehverović je jedina iskoristila rijaliti na najbolji mogući način. Ona i dalje traje, dok su ostali manje više nastavili sa svojim starim životima. Zapravo, i Sloba je napravio dobru poslovnu priču. Kije nema nigde, ne radi ništa, povukla se. Luna i Marko žive svoj život van medija. Smatram da smo i mi koji radimo kao voditelji na Red televiziji, uspeli. Ne mislim pri tom na ove na drugim televizijama, to mi nije neki uspeh iskreno. To mi je kad sa konja pređeš na magarca.”

Misliš na Taru i Dalilu? Da li si gledala njihove emisije?

"Pogledala sam par emisija. Neka se svako bori za sebe. Ja tim nisam oduševljena, ali svako neka radi kako misli da treba."

Sa kim se družiš od ekipe iz rijalitija?

"Sa Draganom Mitar sam najbliža, super sam i sa Rialdom, i sa Erminom. Teško je izgraditi pravi iskren odnos, ali nije nemoguće. Postoje i drugi Zadrugari sa kojima sam dobra, koji su mi drugari ali to nije odnos koji imam sa ove tri devojke. Ako ćemo iskreno, nije ni normalno da svi budemo super, da se svi volimo, podržavamo i da smo svi prijatelji."

Kažu da se Iva Grgurić izoperisala do neprepoznatljivosti. Jel to tačno?

"Bilo je potrebno da se sredi, nisu mi se svidele one grudi ranije, ali sad super izgleda. Baš se lepo doterala, sve je uradila kako treba. Uvek podržavam devojke koje ulažu u sebe, koje rade na sebi i žele da budu lepše i atraktivnije."

Je l te neko od njih razočarao, povredio?

"Dosta njih, ali se ne vraćam u prošlost. Nisu više moja sfera interesovanja, ali neki su me baš mnogo povredali. Jedna od njih je i Lili, ona me je razočarala. Ima ih još, ali neka... Želim im svu sreću."

Šta se dešava sa kućom koju si osvojila u rijalitiju?

"Što se tiče kuće koju sam dobila nisam se najbolje sporazumela sa vlasnicima, znam i sigurna sam da ću biti ispoštovana od strane čelnih ljudi, po posljednjim saznanjima kuća će mi biti dostavljena u magacin u decembru kako bih bila sigurna da da je mogu kupiti plac i postaviti je".

Šta misliš, da li će se desiti nešto između Zvezdana i Anđele?

"Zvezdan je ili jako inteligentan, pa uspeva da opstane u rijalitiju preko tih priča, muvanja, prvo sa Aleks, a sad sa Anđelom, ili su mu se zaista svidele, prvo jedna, a sad druga. Ne mogu da ga izvalim. Sad iz ove perspektive gledano, deluje mi da bi sa Andelom mogla da se desi neka ozbiljnija priča, ali videćemo. Mislim da su ljudi oguglali na pucanje brakova u rijalitiju, ali i generalno, to ljudima više nije strašno. Svakako nije ni pozitivno, ali mi se čini da se od toga sada ne pravi neka fama ili skandal. Čim neko kući ima partnera, a ulazi u rijaliti tu meni već nešto ne štima u tom odnosu."

A kako komentarišeš to što je Aleks ostavila Dejana čim je Car ušao u rijaliti?

"Iskrenije mi je to što je Aleks napravila nego da je ostala u lažnom odnosu sa Dejanom. Daleko od toga da je to tako trebalo da uradi, ali dobro da je prekinula na vreme. Bolje nego da je pričala da voli Dejana a nije tako. Onda bi lagala i sebe i njega. Nije mi normalno što je to uradila sa Carem, jer je u prošloj sezoni tvrdila da su najgora priča Dalila, Car i Dejan. Sad je i sama postala akter slične priče."

Dejan baš nema sreće sa devojkama. Čak se i on šali da će i sledeću da upozna sa Carem, pa da odmah vidi na čemu je.

"Dejan je mlad, ne treba da kuka, naći će on devojku. Njegovo vreme tek dolazi. Desile su mu se stvari koje se dešavaju i u spoljnom svetu, samo što te ljude ne prati kamera, pa ne znamo šta se sve dešava. Ako ćemo realno, Car je prvi bio sa Aleks, pa je Dejan, takoreći preuzeo. Kad se bude desila ona prava znaće to i Dejan, očigledno su sve ove bile prolazne priče."

Ko ti je najzanimljiviji sada u Zadruzi?

"Pratim rijaliti koliko mi je potrebno za emisiju, a zanimljivi su mi Miljana, Marija, Zola i Bebica, ali i Ivan Marinković. Novi igrači mi se nisu izdvojili, niko od njih.

Ti si sa Kulićima i privatno dobra. Šta misliš koga Miljana zaista voli?

"Znajući Miljanu, sigurna sam da voli Zolu, ali ja mislim da on koristi njenu popularnost i da nikad sa njom neće hteti ništa ozbiljno. Posle rijalitija nema ništa od toga. Sa druge strane, Bebica plače za Miljanom, a za decom koju ima, ne plače."

Kako ti se čini Ivan Marinković?

"Ivana nisam pratila ranije, zamišljala sam ga drugačije, međutim sad vidim da je iskren, da razmišlja realno, ne igra rijaliti, pa se nadam da će bar sa jednim svojim detetom uspostaviti normalan odnos. On je u početku otvoreno govorio da nema osećanja prema detetu, pa je postepeno počeo da se zbližava sa njim i gradi odnos, tako da mi to uliva nadu i poverenje da je to sve iskreno sa njegove strane."

