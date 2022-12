ŠOK ŽIVOTNA PRIČA DIDI DŽEJ! Odbila je 50 Senta, otkrila sve tajne života u Americi, a prvi put progovorila o PLEMIĆKOM POREKLU

Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej, kaže da je odbila Fiftija Senta! Pevačica je u velikoj ispovesti otkrila da joj je najpoznatiji američki reper ponudio da glumi u holivudskoj seriji "Moć", ali da nije prihvatila ulogu kako bi se posvetila muzici

Tokom prethodnih pet godina, koliko gradi karijeru u Americi, Didi je upoznala i Ledi Gagu, Niki Minaž, Šegija, Igi Azeliju i mnoge druge svetske zvezde!

- Fifti Sent mi je ponudio da glumim u seriji "Moć", ali morala sam da ga odbijem. To je sjajna krimi-drama o njujorškim dilerima droge, popularna širom sveta. Nažalost, u tom trenutku sam uveliko spremala pesme za prvi album na engleskom jeziku "Kover gerl" i nisam imala vremena da se posvetim glumi. Fifti je fenomenalan lik i jednog dana ćemo sigurno sarađivati. Već imam neke ideje, ali ne bih da otkrivam detalje - priča Dijana i otkriva kako je upoznala čuvenog muzičara.

- Moj prijatelj je jedan od najpoznatijih holivudskih paparaca. Poznaje Fiftija, pa me je poveo u klub u kom je nastupao u Njujorku da ga upoznam. Znao je da obožavam njegovu pesmu "Kendi šop"! Organizovao je da se sretnemo u bekstejdžu i popričamo. Fifti je bio oduševljen što sam iz Srbije! U seriji "Moć" pominju srpsku mafiju, pa mu je to bilo zanimljivo. Zato mi je kasnije i ponudio ulogu.

Međutim, upoznavanje nije prošlo bez incidenta:

- Moj prijatelj nas je fotografisao. Međutim, članovi njegovog obezbeđenja nisu znali da je Fifti pristao na to. Skočili su, oteli mu aparat i razbili ga o pod! Počela sam da vrištim, ali sve se brzo smirilo. Fifti Sent ga je sutra pozvao, izvinio mu se i kupio mu novi foto-aparat od 10.000 dolara!

Svetski džet-set

Didi ovo nije bio jedini susret sa velikom svetskom zvezdom.

- Sa Ledi Gagom sam pričala posle njenog koncerta u Beču. Prijatelji su nam organizovali sastanak i tada sam joj rekla da bih volela da postanem velika zvezda u Americi. Posavetovala me je da odem u Njujork i krenem od nule. Rekla mi je da moram da verujem u sebe da bi i drugi verovali u mene. Poslušala sam je i uspela. Ostale smo u kontaktu i poklonila sam joj majicu iz svoje modne kolekcije - priča pevačica i dodaje da je sa reperkom Niki Minaž imala skroz drugačije iskustvo.

- Niki sam srela u hotelu u kom smo zajedno odsele u Njujorku. Htela sam da se fotografišem s njom, ali ona nije želela. Kad sam je pitala zbog čega, rekla mi je: "Imaš štikle visoke 20 centimetara, a ja sam u ravnom. Biću mnogo niža od tebe na fotografiji, a to ne želim." Bila sam u šoku i osećala sam se neprijatno.

Prošle godine se prošetala crvenim tepihom na Kanskom filmskom festivalu i takođe srela pregršt holivudskih zvezda.

- Dobila sam pozivnicu od organizatora i otišla. Prošetala sam se crvenim tepihom i upoznala Džuliju Roberts, Alesandru Ambrosio, Toma Kruza... Niko od njih me nije razočarao, svi su prijatni i ljubazni.

Pre nego što je počela da se druži sa svetskim džet-setom, živela je s roditeljima u Beogradu na Zvezdari.

- Bila sam stidljiva i nežna devojčica, ali uvek vesela. Slušala sam mamu i tatu i prihvatala sve njihove savete. Zato sam danas veoma lepo vaspitana. Ponosna sam na njih što su mi pružili ljubav i podršku još od najranijeg detinjstva. Roditelji su mi ugledni ljudi. Tata Slavko potiče iz porodice Janković, njegovi preci su bili vojvode u Crnoj Gori. Završio je Šumarski fakultet, a mama Vladana Geološki. Više od 35 godina su u srećnom braku - priča ona i dodaje da je, kao i svako dete, pravila sitne nestašluke.

- Bila sam razmažena, ali nisam to zloupotrebljavala. Mama me je odgajala. Iako je završila fakultet, odlučila je da bude domaćica kako bi se brinula o tati i meni. Sećam se da je jednom htela da me udari jer sam joj uništila šminku, ali se suzdržala. Kada sam shvatila da sam joj sve upropastila, sakrila sam se u orman na više od dva sata. Mama je plakala, jer nije znala gde sam. Mislila je da mi se nešto loše desilo. Na kraju sam izašla iz ormana ubeđena da će da me pretuče, ali ipak nije. Roditelji me nikad nisu udarili!

Didi je kao devojčica maštala da će jednog dana da postane svetska zvezda. - Majka mi je stalno puštala muziku na engleskom jeziku. Zajedno smo gledale Fešen TV kako bih pratila modu. Pričala sam joj da ću biti velika svetska zvezda kada porastem. Od malih nogu sam znala šta želim u životu. Kada sam imala samo tri godine, obuvala sam mamine štikle, a od gajtana od usisivača pravila sam mikrofon. Svaki dan sam pevala ispred ogledala, i to isključivo strane pesme. Volela sam Dženifer Lopez, Madonu, Britni Spirs... Imala sam čak i neke leksikone i spomenare gde sam lepila njihove slike. Mama i tata su mi govorili da završim fakultet, pa da posle maštam o osvajanju sveta! Međutim, ubeđivala sam ih da ću biti svetska zvezda i da neću odustati od svog sna. Važno je verovati u sebe i biti uporan, pa čak i da je ceo svet protiv vas. Smisao života je da pratimo snove i ostvarimo ono što sanjamo.

Venčanje iz bajke

Još kao malu devojčicu, zanimala ju je moda.

- Terala sam mamu da me vodi u prodavnice gde se prodaju materijali. Kupovala sam različite dezene da bih pravila haljine za barbike i ostale lutke. Razlikovala sam se od druge dece. Oni su hteli da se igraju na ulici, a ja da pratim modu. Zbog toga me drugari nisu voleli. Nikad nisam trpela vršnjačko nasilje, ali su me mnogo ogovarali. Nije im se sviđalo kako se oblačim! Stalno sam nosila haljinice i sandale, dok su oni bili obično obučeni. U srednju školu sam dolazila na štiklama. Oblačila sam se kao neka damica, pa sam zbog toga svima "bola" oči. Nisam izlazila sa vršnjacima, već sam vreme provodila sa mamom gledajući modne revije.

Volela je da uči i bila je odličan đak.

- Završila sam srednju ekonomsku, a kasnije i Ekonomski fakultet. Obožavala sam da učim i grizla me je savest kad bih zakasnila u školu ili ako bih dobila ocenu manju od petice. Trudila sam se da budem najbolja i nikad nisam bila problematična. Nisam htela da razočaram roditelje jer sam osećala veliku odgovornost prema njima - priča Dijana i dodaje da se pred kraj srednje škole oprobala i kao manekenka:

- Sa 17 godina sam se bavila manekenstvom. Bila sam zaštitno slavne kreatorke Suzane Perić. Kad sam uspela u muzici, ostvarila sam sebi san i kad je reč o modi. Imala sam tri samostalne revije svojih kreacija u Srbiji, a sve haljine su se odmah rasprodale.

Dok je studirala, Dijana se uporedo bavila i muzikom.

- Na nagovor prijatelja prijavila sam se na festival u Vrnjačkoj Banji. Imala sam samo 22 godine. Nastupila sam i pobedila s pesmom "Jaka". Imala sam veliku tremu i malo je falilo da se spotaknem i padnem na neke kablove. Publika je bila oduševljena i tada sam odlučila da krenem na časove pevanja i da muzika bude moj poziv.

Šest godina posle festivala odlučila je da muzički talenat usavršava u inostranstvu. Tamo je snimila duete sa Šegijem i Igi Azelijom.

- U Americi sam imala veoma teške vokalne treninge. Čak su me i bolesnu forsirali da vežbam pevanje i scenski nastup. Trenirala sam u kampu u Atlanti u kom su se usavršavale Bijonse i Madona. Tada sam snimila duet sa muzičarem Orvilom Rikardom Burelom, poznatijim po nadimku Šegi. Reč je o pesmi "Sej no mor". Šegi je bio toliko oduševljen mnome da mi nije tražio ni dinar za saradnju. Bila sam šokirana jer sam bila ubeđena da velike zvezde traže novac. Ko bi rekao da će me takva veličina podržati a da ne traži ništa zauzvrat - priča Dijana i objašnjava kako se desila saradnja sa reperkom Igi Azelijom:

- Članovi mog tima su rekli da pošaljem pesmu Igi. To sam uradila, a ona se oduševila i pristala da radimo zajedno. U to vreme je krila od javnosti da je trudna, ali mi je uprkos tome izašla u susret i snimila svoj deo pesme. Pomogla mi je i zahvalna sam joj na tome.

Ljubav i rijaliti

Osim o muzičkoj i modnoj karijeri, Dijana je maštala i o ljubavi za ceo život. Pronašla ju je pre deset godina u Danielu Rokviću, s kojim je u braku.

- On je moja jedina ljubav! Za mene niko pre njega nije postojao. Upoznali smo se 27. oktobra 2012. na aerodromu u Beogradu. Čekali smo let za Crnu Goru, koji je kasnio zbog snega i leda. Počeli smo da pričamo, a on mi je rekao da ne može da skine pogled sa mene jer sam prelepa. Pet sati smo sedeli i razgovarali. Avion nije ni poleteo, a mi se otad nismo razdvojili. Prava filmska priča - priča Dijana i dodaje da su od početka veze imali podršku njenih roditelja iako je Daniel stariji od nje 20 godina:

- Ništa im nije smetalo, jer su videli koliko je divan! Uopšte se ne primećuje da je između Daniela i mene razlika 20 godina jer odlično funkcionišemo kao par. Želela sam za sebe osobu koja će moći da me isprati i koja zna šta želi u životu, a to sam i pronašla.

Par se ubrzo i venčao, a raskošnu svadbu napravili su u Monte Karlu.

- Venčanje je bilo prelepo, kao iz bajke. Imali smo oko 100 gostiju, svima smo platili smeštaj i put. Proslava je bila u jednom luksuznom hotelu. Od supruga sam na poklon dobila "porše" i nakit. Moja kuma na venčanju je bila glumica Barbara Petrović, a Danielov kum dugogodišnji prijatelj Srđan. Svakog 14. septembra se vraćamo tamo i proslavljamo godišnjicu. Kad god odem na Francusku rivijeru, setim se naše svadbe.

Dijana je pre dve godine rodila ćerku Dajanu.

- Kad sam se udala, nisam želela da imam dete jer sam htela da se bavim karijerom. Nakon sedam godina braka sam zatrudnela i dobila ćerku. Dajana je kruna naše ljubavi. Imala sam mirnu trudnoću, bez ikakvih problema. Do šestog meseca sam trčala i radila vežbe iako mi je doktorka pričala da treba malo da mirujem, ali nisam je slušala. Porodila sam se carskim rezom. Nisam htela prirodnim putem da ne bi bilo nekih komplikacija. U trudnoći sam se ugojila samo devet kilograma, a kada sam se porodila, nakon samo mesec dana sam imala istu kilažu kao pre nego trudnoće - priča pevačica i dodaje da već sada uči Dajanu stvarima koje one smatra da su važne za život.

- Ona je divno stvorenje koje mom suprugu i meni ispunjava život. Od malih nogu je učim engleski i već sada zna neke reči. Majka je tu da decu usmeri na pravi put i objasni im da su u životu važni moda, pozorište i strani jezici.

Dijana sa porodicom živi u luksuznoj kući u Beogradu, koja ima četiri sprata.

- Živimo na Vračaru u kući od 500 kvadratnih metara. Imamo kućne pomoćnice i ne razumem zašto je to ljudima toliko čudno?! Ljudi polemišu i o liftu koji imam u kući, ali mislim da je to normalno, jer ne mogu po ceo dan da se penjem od prizemlja do četvrtog sprata.

Pored mode i muzike, rešila je da pokrene i svoj rijaliti!

- Napravila sam aplikaciju koja će uskoro biti dostupna na svim telefonima, a na njoj će ljudi moći da gledaju moj rijaliti! Već sam snimila pilot. Ljudi će moći da vide kako živim, treniram i šta jedem. Pojaviće se i moja dvogodišnja ćerkica Dajana. Suprug Daniel se neće snimati, jer nije javna ličnost i nije ljubitelj kamera. On voli da me fotografiše i snima, prijatnije mu je da bude iza objektiva, a ne ispred. Jedina sam na svetu koja će imati takvu aplikaciju. Nešto slično su imali i Kardašijanovi, ali moja će biti mnogo bolja. Nadmašiću ih!

