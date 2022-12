"VOLELA BIH DA DUŠKO PROMENI PONAŠANJE PREMA MENI!" Karleuša ugostila Kurir u svojoj vili, brutalna prema DARI, ANI NIKOLIĆ I CECI

I ova godina na izmaku bila je u znaku Jelene Karleuše. Tako je već skoro tri decenije. S njom su Beograđani i posetioci prestonice ušli u, sada već odlazeću, 2022. koncertom ispred Skupštine Srbije.

Bio je to spektakl o kojem se dosta pisalo i koji se komentarisao, niko nije bio ravnodušan, a čim je tako, znači da je dobro, jer je to glavno pravilo u šou-biznisu. Jelena je dosta nastupala proteklih meseci, bila je posvećena stvaranju sadržaja za Instagram profil, koji je za nju vrlo značajan, a radila je i na novom albumu, koji ipak nismo dočekali u 2022. i pored svih najava. O svemu ovome s njom smo pričali u velikom novogodišnjem intervjuu za Kurir televiziju.

foto: Privatna Arhiva

Bila si vrlo uspešna u proteklih 365 dana. U ovu godinu si ušla koncertom ispred Skupštine, ispred koje je bilo, prema procenama, oko 50.000 ljudi. Kako sad gledaš na taj uspeh?

- Sa ove distance mogu da kažem da sam jako ponosna na taj koncert, koji se neće ponoviti ispred Skupštine tako lako. Dali smo sve od sebe da o tome pišu i svetski mediji.

Kako ti se čini ovogodišnja postava pevača koji će pevati ispred parlamenta?

- Interesantno mi je to. Ja sam rekla da, posle onakvog dočeka 2022. godine, od vatrometa, scene i svega ostalog što smo napravili, ne znam ko bi se usudio da nastupi ispred Skupštine, sem možda neki Kolibri da dovedu. I onda su pomirili to tako što su napravili jedan defile dečjeg programa ove godine. Meni se sviđaju izvođači Vojaž, Teodora, Nući, Gazda Paja... Za decu stvarno super.

Iza nas je Svetsko prvenstvo u fudbalu, bila si jedan od vatrenih navijača. Kako komentarišeš celu situaciju u Kataru?

- Situacija je bila tužna, tabloidna, s puno kontroverzi. Desilo se ono što se uvek desi - "kad je puno babica, uvek su kilava deca" i ispaštaju oni koji ne treba da ispaštaju, a to su sportisti. O fudbalu malo znam, sem ono što sam čula od Duška, a on se ljuti kad ja pametujem o fudbalu i obično se zbog toga svađamo.

foto: Privatna Arhiva

Ko je tebi bio omiljen fudbaler?

- Odabraću golmana, mislim da je on bio svetla tačka reprezentacije i vidim da mnogi tako kažu.

Medije i javnost dosta zanima tvoj odnos s Duškom Tošićem.

- Mi se nismo razveli, živimo i dalje u četiri zida, a sve više od toga pokazaće vreme. U 2023. bih volela da Duško promeni način razmišljanja, poštovanja i ljubavi prema majci svoje dece.

Sad više provodite vreme zajedno, za razliku od ranijih godina, kad je Duško bio odsutan zbog karijere. Koliko vam to znači?

- Smatram da smo mi još uvek u braku jer sam se ja, kao dete razvedenih roditelja, uvek plašila kraha i rasturanja porodice. Ja bih to doživela kao neuspeh. Zbog Atine i Nike želim da što duže imaju osećaj zajedništva i porodice, jer je to jako bitno. Nažalost, Duško taj poriv i osećaj nema u sebi.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Derivšagić

Je l' te pogodilo to što ti je Dara Bubamara učinila, ako se uzme u obzir da si joj pomogla oko solističkog koncerta u Areni?

- Svačije delo govori o osobi koja ga čini. Biću surovo iskrena, svako ko se uhvati Cece Ražnatović završiće kao Ana Nikolić! Tako da - Daro, pazi se!

Ana Nikolić je zakazala koncertu u Areni, kako to komentarišeš?

- Proći će kao i sve što ima veze s njom u poslednje vreme. Jako mi je žao svega što ima veze sa Anom, već sam rekla da treba da reaguju njeni prijatelji i porodica i da joj pomognu. Reč je o nekada dobroj ženi koju sam ja poznavala, ali se ona potpuno promenila. Odabir pogrešnih prijatelja dovodi do opšteg sunovrata.

foto: Privatna Arhiva

Posle tvog odlaska iz žirija "Zvezda Granda" takmičenje je doživelo pad gledanosti.

- To je jako tužno. Kao što sam već i rekla, mislim da sam ja bila motor u tom takmičenju i žao mi je što to više nije to. Žao mi je zbog Marije, Bekute... Oni su kao zamenu za mene doveli osobu koja nije za rijaliti format, za šou i gledanost, osobu koja više nikoga ne interesuje.

A šta sebi želiš u Novog godini?

- Možda je čudno, ali ja nemam neke želje jer sam dosta toga ostvarila. Ne priželjkujem novu ljubav, niti seks, to mi nije prioritet. Još se jedino palim na svoj posao, na scenu, pesme, koncerte. Eto, taj album nek bude moja želja, ali to će se ostvariti, znam kako će sve biti.

foto: Privatna Arhiva

Možeš li za čitaoce Kurira da otkriješ neku ekskluzivu o albumu?

- Mogu. Ovaj album će doživeti svetski uspeh. Dobro zapamtite ove moje reči. Neće biti samo pesama na srpskom već i na drugim jezicima, imamo puno kolaboracija, biće to video i modna senzacija, nešto što će promeniti pravila u šou-biznisu, ne u Srbiji, već mnogo, mnogo šire.

VOLELA BIH DA DUŠKO PROMENI PONAŠANJE PREMA MENI! Karleuša ugostila Kurir u svojoj vili, brutalna prema DARI, ANI NIKOLIĆ I CECI

Šta želiš gledaocima i čitaocima Kurira?

- Prvo moram da kažem da vam jako dobro ide. Mnogo bolje nego televizijama drugih dnevnih listova koje su pokrenute. Težište informisanja u Srbiji se prebacilo na Kurir, vidim po drugim ljudima da kada hoće da saznaju informacije, kucaju "Kurir" u pretraživaču i to je veliki uspeh. Na televiziji imate dobre emisije i formate, a u Novoj godini vam želim nacionalnu frekvenciju! Smatram da možete da budete ozbiljan igrač jer radite posao na pravi način.

Podrška predsedniku Prvi put u istoriji nećemo izvući deblji kraj Pružila si podršku predsedniku Srbije po pitanju borbe za Kosovo. Kako komentarišeš trenutnu situaciju u južnoj srpskoj pokrajini? - Prvo moram da kažem da ne bih nikome poželela da bude predsednik ove naše zemlje, jer je to jako težak posao. To ne bih poželela ni svom neprijatelju. Politika predsednika da budemo dobri sa svima je genijalna i njemu to dobro ide. Svaka čast na njegovoj borbi, mislim da prvi put u istoriji Srbija neće izvući deblji kraj. U novoj godini mu želim da ima podršku naroda. Kosovo je Srbija, zauvek će biti. Sada je samo stvar političkog umeća kako će nam se sve sklopiti.

Kurir.rs / Vukašin Katić

Jelena Karleuša zavodljivim izdanjem zapalila masu