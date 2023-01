ŠOK INTERVJU JOVANE JEREMIĆ! Bez dlake o RAZVODU, budućem mužu MILIJARDERU, a za kraj urnisala žene FUDBALERA zbog afere KATAR

Jovana Jeremić je sumira kakva joj je bila privatna i poslovna godina.

"Jako uspešna poslovno i uspešna emotivno. Moj emotivni uspeh je bio najbolji razvod koji je javna scena ikad videla, a posle toga ljubavna veza koja je trajala deset meseci. Na poslu mi je bilo još bolje, tu su mi se desile životne stvari. U sledećoj godini želim da mi se u ljubavi desi životna stvar, znači večna priča. Kupila sam još jedan stan, drugi po redu, zaradila sam puno para i postala mega zvezda, ali ovo je samo početak. Znam po horoskopu da je tako."

Znači, planiraš udaju, a spominje se neki svetski poznati milioner?

"Priželjkujem sebi partnera iz inostranstva jer sam postala svesna da u Srbiji nema čoveka za mene, ja sam se pomirila sa tim. Ja sam jača od 99 odsto muškaraca u Srbiji, finansijski sam jača. Taj neko mora da bude milioner, a u Srbiji ih ima možda deset. Svi su oženjeni, a ja ljubavnica nikad biti neću. Mora da bude imućan, to mi je afrodizijak u seksu, ja nemam libido ako nije tako, ne mogu da doživim orgazam. Pošto sam grešila, naučila sam u međuvremenu da ne volim da budem sama. Dosta sam pristajala na muškarce koji me nisu dostojni i trošila vreme. Biću sama nekoliko godina dok ne nađem pravog. Ja puno zarađujem, svaki minut sa pogrešnim muškarcem kom poklonim pažnju koja je skupa, meni je potrošen novac. Ja hoću da narednih godina obezbedim i svoje unučiće. Ja sam ispala najveći materijalista u javnosti prošle godine zbog izjave da ženi muž treba da kupi roleks, auto i stan, ali to je istina."

foto: Printscreen/Amidži šou

"Ko je sve i po čemu obeležio godinu za nama?

Definitivno su je uspesima obeležili Novak Đoković, Željko Mitrović i Mesi. Po lošem, internet nasilje i seks afere fudbalera."

Zašto je veću pažnju izazvala seks afera fudbalera od njihovog učešća na Mundijalu?

"Zato što su danas fudbaleri mahom površni, nemaju ono što su imali Mihajlović, Džaja, Batistuta. Nemaju bekgraund, nego se utrkuju se fensi frizuricama, ko će da ima više tetovaža, starleta, ko je više njih izveo u grad i šta radio sa njima. Izgubili su smisao, ranije su bili gospoda sad su seljaci. Možda i ja dobijem funkciju u nekoj fudbalskoj instituciji. Mene su vrbovali za prostituciju za Real Madrid i Barselonu, ali ja sam tad pobegla iz cele priče oko fudbala, ali možda se vratim. Ja poznajem mnoge fudbalere, mnogi mi se jadaju, neki su bacili oko na mene, ali nema ništa od toga. Ja sam podržala Piksija ali sam mu zamerila što žene mogu da dođu na prvenstvo. Njima tamo nije mesto, trebalo je da ostave muževe na miru, da troše pare, kupuju krpice. Većinom su to žene koje nemaju karijeru. Neke su želele da budu veće zvezde od svojih muževa, ali one su trebale da budu zvezda pre braka u svojoj profesiji. Ne može žena da bude važnija od igrača. Znaš koliko me je briga ko su njihove žene, sem ako su izgrađena imena."

Priča se da su se Rada i Haris pomirili. Oni ćute. Kakva su tvoja saznanja?

"Kad se ćuti, onda znači da su se pomirili jer niko neće da kaže da je prešao preko svog ega. Koga novinari venčavaju, oni ga i razvode, isto je i za veze. Ja sam to proživela, svaka veza se prati. Ja kad vodim ljubav cela Srbija vodi ljubav sa mnom, to je problem. Svi mi ulaze u krevet, o tome se izveštava, ja ne mogu da sakrijem dečka."

foto: Marina Lopičić

Saša Popović je zvanično u penziji, a radi punom parom. Sad zida zgrade sa Viki Miljković."

"Saša i ja imamo sličan horoskop, mesec u jarcu. Za razliku od njega, ja sam vernija u odnosima, a on je znao da švrlja. Ja sam tip žene koja je ozbiljnija, radim političke teme, on se bavi muzikom i to je jedina razlika. Mislim da budem milionerka kao on, nemam ništa protiv da me strefi takva sudbina, da budem ženski Saša Popović, ali ipak da ostanem Jovana Jeremić."

Kako si primila vest o Laćinoj smrti, bila si dobra i sa njim i sa Marinom?

"On je bio tragičar našeg vremena. Njegov osmeh je uvek bio usiljen i lažan, a on je zapravo uvek bio tužan. Pesme uvek pišu tužni, a ne srećni. On je takav bio, sklon porocima i depresiji, mračnoj strani života. Dobar, ali poročan dečko. Čitam ovih dana razne izjave poznanika i prijatelja i ne volim kada se izmišlja. Kad jednog dana budem umrla, pričajte kakva sam zaista bila."

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Ana Nikolić je najavila veliki koncert za narednu godinu.

"Ja nju mnogo volim i želim joj povratak, zaslužila je da se pribere i vrati. Mnogi su likovali što je našla utehu u čašici, a ja sam je uvek branila. Mene su razočarali oni koji su je slikali sa čašicom. Ona nije svesna ko je okružuje, ali nadam se da će uskoro videti kad se digne ta magla i ona se vrati u sedlo, gde joj je i mesto. Nadam se da će se to na vreme desiti."

Ona se svađa sa Rastom, preti mu javno, dok ti hvališ bivšeg muža?

"Ja nisam varala muža, nije ni on mene, mi nismo za osnovu razvoda imali nemoral. Ja sam se razvela iz morala. Prestala sam da ga volim. Nije mogao da isprati moje ambicije. Moj prvi muž je veliki gospodin koji hoće da živi prosečnim životom, a ja hoću luksuz. Hoću da imam dvorac poput Jane i Dragane. Ako mogu one, mogu i ja. Rasta je prevario Anu, a ona nije dozovlila da je pravi budalom. Razlog što traži utehu u piću je Rasta koji je nju razorio. Ali njena najveća ljubav je Miša Banana. Rasta ne treba da se duva i puni energijom da je njena neprevaziđena ljubav. On je nju varao, mešetario. Ona je trebala da završi sa njim kad je ostala trudna i saznala za te prevare. Varanje je opasna stvar. Praštaš seks, ali ne i emociju."

Često spominješ neke koleginice koje se bave prostitucijom, da li ti je neko rekao da ne čačkaš tu priču?

"Da, stalno mi govore. Dobijala sam i pretnje. Ovu godinu su mi obeležile i pretnje vračarskog klana, opasne po život ali i ljudi koje poznajem jer sam napadala njihove bližnje."

foto: Printskrin/Instagram

"Odjeknula je vest da glumica Anđelka Pripić čeka dete sa prijateljem svog bivšeg supruga. Neočekivano za glumicu?

"Ne mislim da su glumice presvete, one su utripovane bez osnova, nemaju gledanost, nisu zvezde, slučajno su tu zalutale. Možda su bile dobre na časovima dikcije, ali bila sam i ja. Ozbiljni glumci su većinom pomrli. Sve su sad utripovane zvezde deca imućnih roditelja koja su preko veze upala na Akademiju. Branislav Lečić je zvezda. Ovo danas je katastrofa. Prpićeva je harizmatična, imam lepo mišljenje o njoj, zaslužuila je da ima muškarca koji je poštuje. Država se čuva od neprijatelja, a žena od prijatelja. Jedan moj Jovanizam se sjajno uklapa u ovu priču. Kakav je muškarac vidiš po tome kakva ga žena voli, a koliki je idiot vidiš po tome kakva ga je žena ostavila. Muškarac će muškarcu oprostiti sve, osim ukoliko ima bolju ženu od njega. Prijatelj vidi mnogo bolje ženu od muža, vide šta je taj mamlaz izgubio kad ga žena ostavi. Njoj ništa ne zameram, ona je razvedena. Ako su se skopčali, nema veze. Uostalom, ovaj njen nije ni zaslužio da bolje prođe pošto ju je varao po gradu, to svi znamo. On nije nju ponizio, već sebe a njoj je digao kredit. Karma je učinila svoje. Kada sam ja ostavljala jako sam vodila računa da ne povredim."

