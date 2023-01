OGLASIO SE RELJA IZ CRNOG CERAKA! Evo šta kaže o SPLAVU koji je POTONUO! Otkrio ISTINU o nastupu na Fristajleru

Tokom novogodišnje noći došlo je do potapanja poznatog splava "Fristajler". Prva vest je bila da je u trenutku incidenta nastupao Relja Popović, koji je među prvima evakuisan, ali se kasnije pojavila informacija da je zapravo nastup imao Relja Despotović, kojeg znaju po nadimku Seksi, sa svojom grupom Crni Cerak.

Treper se sad oglasio i objasnio da je on nastupao na drugom mestu i da je zapravo došlo do zabune. Naime, isto ime ova dva muzičara, kao i isto ime mesta na kojima su imali novogodišnje nastupe je dovelo do toga da ih većina pomeša.

- Ja sam na zimskom Fristajleru tad bio, tamo je nastupao Relja Popović - rekao je Relja Seksi.

Relja Popović se nije javljao na telefon.

Inače, žurka je prerasla u panično bežanje sa splava, onog trenutka kada je voda počela da nadire u unutrašnjost objekta. Splav je potonuo na pola, a iz Hitne pomoći kažu da nije bilo povređenih. Policija je odmah evakuisala sve prisutne.

