"JA DA SE ZALJUBIM U 54 GODINE, NEMA POTREBE" Aca Lukas priznaje da ne traži ljubav, a za 2023. godinu ima samo JEDNU ŽELJU!

Aca Lukas dočekao je radno 2023. godinu. Nakon prvog bloka pesama koji je trajao čak tri sata, odvojio je vreme da porazgovara sa prisutnim novinarima.

On je otkrio ko ga je prvi zvao da mu čestita Novu godinu, ali i da li ima neku novu ljubav na vidiku.

Kome si prvo poželeo sreću 2023. godinu?

- Mikrofonu, kao i svake godine.

A koga si prvo poljubio?

- Mikrofon, trideset godina se za Novu godinu ljubim samo s mikrofonom. I sad me zvala keva, ona mi je jedino čestitata Novu godinu.

To je bio prvi poziv u 2023. godini?

- I jedini. Ostale pozive smo obavili juče, svima sam podelio lovu, tako da ih razumem. Šalim se. Tu mi je sin, on mi je čestitao Novu godinu. Nismo se ljubili, samo smo pružili ruku, ne mogu da ga dohvatim, mnogo je visok. I snaja mi je tu, naravno.

Po čemu ćeš pamtiti 2022. godinu?

- Ni po čemu, kao i svaku drugu godinu. Pamtim svaku godinu u svom životu. Poslovni uspesi, neka godina je malo bolja, neka malo lošija, sve je to u rok službe.

Koji je koncert u Areni bio tebi lakši, onaj u aprilu ili ovaj u novembru?

- Ovaj u novembru, bila je bolja energija.

Šta ćeš uraditi u 2023. a da nisi uspeo u 2022. godini?

- Iskreno se nadam da ću se naspavati. Mada, sad ću da spavam 15 minuta pošto idem na Kopaonik, tamo pevam reprizu. Imam menadžera koji je najbolji menadžer u zemlji bez konkurencije, ali je imao keca iz geografije. Masakrirao nas je u poslednjih pet dana. Radili smo Zagreb, pa Ohrid, pa Beograd, odavde idemo na Kopaonik, pa u Strumicu i verovatno ćemo 3. januara da radimo Toronto (smeh). Ja više ne znam gde ćemo. Njemu bih poželeo da malo bolje stoji sa geografijom, da stoji s njom kao sa menadžerstvom, ali je to nemoguće.

Da li bi voleo da se zaljubiš u ovoj godini?

- Šta da radim?

Da se zaljubiš?

- Ja da se zaljubim, u 54 godine?

Nikad nije kasno.

- Nikad nije kasno, mogu da se prijavim kod Žike u emisiju. Šalim se, čovek može uvek da se zaljubi, ali mislim da ja za tim nemam potrebu. Ali, to se nikad ne zna. Ja sam zaljubljen u svoj život i svoju decu. To je toliko jaka ljubav da to ništa ne može da poremeti. Meni su deca najvažnija.

Kada si u 2022. godini bio najradosniji, a kada najtužniji?

- Ja sam generalno uvek radostan. Ima u mojoj knjizi jedan kratak pasus koji kaže "ja sam postao najsrećniji čovek onog trenutka kada sam postao svestan da je život jedno teško sr*nje". Kada to shvatiš, onda si srećan, a oni koji ne shvate su nesrećni. Misle da je nešto nenormalno kada ti se dogode nesrećne stvari.

Koliko ti imponuje što se snimaju serija i film po motivima tvog života?

- Pa to je odlično, samo što su tu dosta preradili. Da je sve original, to bi bila zabranjena serija.

U blizini je potonuo jedan splav?

- Stvarno? Jel bila gužva? Ko je pevao? Relja? Jel nema povređenih? Dobo je ako nema.

Kurir.rs/ D.P.

