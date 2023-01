DŽEHVA OTKRILA DA LI SE MUVA SA NEJMAROM! Pevačica progovorila o LJUBAVI, PLANOVIMA, a pitanje o Ninu VEŠTO IZBEGLA

Teodora Džehverović nastupila je za doček Nove godine ispred Skupštine, a pred sam početak svog nastupa, pevačica sumirala utiske iz 2022. godine i otkrila planove za narednu, pa usput spomenula i fudbalera Nejmara, koji joj se nedavno javio na Instagramu.

- Novu godinu provodim radno od svoje sedme godine, verovali ili ne, ali tako je. Moj brat je bio Deda Mraz, ja sam bila snežna princeza, mi smo to radili od moje sedme, pa sve do 14. godine. Tako da ja sam dosta godina provela radeći za ovaj praznik, ali eto, nadam se da ću dogodine i ja malo uživati. Mislim, svakako uživam, ali ne bih volela da je provedem radno - ističe Džehverovićeva na početku razgovara.

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je otkrila da li se u njenoj porodoci i dalje poštuje tradicija novogodišnjih poklona.

- Pa dobro, ne verujem u Deda Mraza i dalje, što je meni jako krivo, jer mislim da je to najlepša stvar kada je Nova godina u pitanju. Ali naravno, da, za Božić poklonimo jedni drugima u porodici nešto, to je neka tradicija, i mislim da je to jako lepa stvar - priznaje Teodora.

Džehverovićeva je ovom prilikom priznala i kada je u 2022. godini bila najtužnija, a kada najsrećnija.

foto: Nemanja Nikolić

- Ne bih da se prisećam kada sam bila najtužnija, a najsrećnija... Ne znam. Moj život je mnogo lep, kada stavimo po strani ne ružne stvari koje se dešavaju svima nama. Sve ovo je jako lepo, imam predivne ljude oko sebe, imam život o kojem sam sanjala. Svaki dan je za mene srećan - kaže pevačica i ističe da bi volela da 2023. bude njena godina, pa su je novinari pitali da li to sluti na neku svadbu:

- (smeh) Ne, ne... Ne planiram te stvari, nemoj, molim te - rekla je Teodora kroz osmeh.

Ona se osvrnula i na slavnog fudbalera Nejmara, koji joj je nedavno "uskočio" u privatne poruke na društvenoj mreži Instagram i reagovao na njenu objavu, te otkrila šta joj je pre zaigralo, srce ili mašta.

- E, nije ni si srce, ni mašta! Ja sam bila šokirana kada sam videla poruku od njega, bila sam u fazonu: "Ko je sad ovo" i kad sam ušla, rekla sam: "Čekaj, nemoguće", jer ja tog čoveka ni ne pratim. Bila sam u fazonu: "Ja stvarno ovo moram da objavim", možda je glupo za nekoga, ali Nejmar mi je pustio poruku, ljudi - smeje se pevačica i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

- Ma, nije me startovao, ma kakvi, verujem da je to bilo kroz foru - zaključuje Džehverovićeva.

