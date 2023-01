TANJA SAVIĆ SE SVAĐALA SA SESTROM ZBOG BIVŠEG MUŽA! Pevačica priznala SVE: Nismo razgovarale godinu dana zbog njega!

Pevačica Tanja Savić prošla je kroz težak period pre dve godine kada je njen bivši muž Dušan Jovančević odveo decu u Australiju. Najveću podršku u tim momentima pevačici je pružila sestra.

Naime, Tanja je izjavila da se čak i posvađala sa svojom sestrom Biljanom zbog bivšeg muža.

- Uspeo je, ja sa svojom rođenom sestrom nisam razgovarala godinu dana. Rekao mi je da rođena sestra pravi loš uticaj na mene, a moja sestra je anđeo, roditelji žele samo moje pare, to je govorio, a u stvari je govorio o sebi - rekla je iskreno pevačica u "Magazinu in".

foto: Shutterstock/muratart, Damir Dervišagić

Tanja i njena sestra Biljana su veoma bliske, a neretko kače zajedničke fotografije gde ljudi uglavnom komentarišu preveliku sličnost između njih dve.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Dušan Jovančević je jednom prilikom izjavio kako smatra da su Tanjini roditelji krivi za krah njihovog braka.

- Uvek su hteli da nas razvedu. Sad su srećni, čeka se papir i to je to. Ponovo mama i tata imaju korist. Ja nisam tu da im smetam. eto, kakvi su to ljudi. Ali, zapemtite šta sam vam rekao, sve će to da dođe na svoje. Tanju su totalno upropastili i to je svima jasno. ne žele joj dobro, jer da joj žele ona bi bila uz svog muža i našu porodicu. Žalosno je to sve - rekao je Dušan.

Kurir.rs/S.B.

