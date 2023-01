KIJA PROGOVORILA O TEŠKIM TRENUCIMA! Otkrila da li ima sujete na estradi i poručila: NISAM IZGUBILA VERU U LJUBAV!

Pevačica Kristina Kija Kockar otvoreno je progovorila o svim teškim trenucima u 2022. godini i otkrila da li očekuje novu ljubav u skorijem periodu.

Da li si i ti jedna od onih koja jedva čeka da isprati 2022. godinu? Kakva je tebi bila?

- Pa, ja bih da se vratim u neku 2005/2006. i tu da ostanem. To su bile bezbrižne godine. U ovoj godini sam imala zaista neka sudbinska dešavanja, prelepe stvari ali sam takođe imala i one ružne. Izgubila sam neke osobe i jako sam to teško podnela. Volela bih da ispratim stres.

foto: Printscreen/Zvezde Granda Specijal

Kakve su ti novogodišnje uspomene iz detinjstva? Je l' ti je u prazničnim danima nedostajao otac?

- Sve uspomenu su vezane za moje društvo. Od jutra do mraka na snegu, klisko, grudvanje, žmurke… onda za Badnje veče korinđanje. Bilo je čarobno. Otac mi nije nedostajao. Nedostajao mi je samo jednom, kad sam primala Vukovu diplomu. Nije došao i nikad više ga nisam pozvala na bilo koji događaj. Nisam želela da se nikad više osećam kao tad kad se nije pojavio .

Ove godine zaokružila si svoje dosadašnje bavljenje muzikom prvim studijskim albumom. Kakvi su ti utisci?

- Već sam pričala na tu temu. Žao mi je sto je bilo propusta od drugih ljudi ali ja znam da sam dala 101 odsto sebe. Dalje nisam mogla da utičem. To mi je i zapravo bila jedna od prekretnica da shvatim šta želim u životu. Odnosno, kako želim da živim svoj život. Da ga živim kako ja želim, da stres ne bude moja svakodnevnica.

foto: Printscreen/Instagram

Kakvi su to problemi propratili objavljivanje tvog albuma prvenca? Plakala si u lajvu na Instagramu, sa kakvim si se problemima tada suočavala?

- Malo je poduže , o nekim stvarima nisam ni pričala, ali ne bih da dužim intervju sa nečim što nije u prazničnom duhu.

Koliko sujete, podmetanja i nameštanja ima na estradi? Šta su tebi radili kako bi pokušali da spreče tvoj karijerni napredak?

- Ima previše. Nema ko nije pokušao, negde sam reagovala, negde ne, negde sam kasno videla, ali ljudi moraju konačno da shvate sam ja imala uspešan životni put i pre ovog. Sve dobro u životu sam sama napravila, sve loše sto mi se radilo da li ispred mene ili meni iza leđa su upleteni drugi ljudi. Ja mirno spavam.

foto: Printscreen Amidži šou

Da li si izgubila veru u ljubav ili se nadaš onoj pravoj u 2023.?

- Ne bavim se ljubavnim životom. Nisam izgubila veru. Čovek koji zna da voli, niti gubi niti traga.

Koliko si para od kockanja zaradila u 2022.?

- Hahaha, u Vegasu ? Pa taman da pokrijem troškove šopinga.

Šta bi istinski volela da ti se desi u idućoj godini?

- Da jednu noć ne sanjam.

foto: printscreen

Da li, poput mnogih, praviš novogodišnje revolucije i koje su?

- Napravila ih i već sam ih pokrenula. To su neke stvari koje sam inače pokrenula ali se, eto, zadesilo pred Novu godinu. Ali poželim želju u ponoć. Nikad se ne zna.

