OVAKVA IZDAJA JE NEŠTO NAJGORE Nadica prokomentarisala JAVNU PREVARU Zvezdana Slavnića, a njegovoj ženi Ani uputila SNAŽNU PORUKU!

Nadica Zeljković, komentarisala je javnu prevaru Zvezdana Slavnića i poslala jaku poruku njegovoj bivšoj ženi, Ani, i dala joj vetar u leđa.

Naime, Nadica je komentarisala javnu prevaru Zvezdana Slavnića, koji je nakon 15 godina rešio da javno ostavi svoju dugogodišnju partnerku, priznajući emociju prema Anđeli, koja je od njega mlađa više od dve decenije. Kao neko ko je prošao sličnu situaciju sa svojim detetom, Kijom Kockar, Nadicu je sve to jako emotivno pogodilo.

- Ta izdaja emotivna, naročito ispred ekrana, nešto je najgore što može da se desi.Ne znam koliko Ana ima godina, ali neka se dobro isplače ispod tuša, jer mi jake žene plačemo da nas niko ne vidi. Nije ona bez raloga bila sa njim 15 godina, prebolećeš Ana, izbaci to iz sebe, pa će biti lakše, ja to kao majka mogu da kažem. Ogromna je to izdaja, verujem da joj je mnogo teško. Ona je njega čekala dok je on bio u zatvorenom prostoru, to nije ni malo lako. Iznenadilo me je to kod Zvezdana ipak je on beogradski mangup. Rekao joj je da ne dolazi za Novu godinu, baš naprotiv. On ne može da podnese da je vidi, a ona to može da podnese?! Niko ne može da me uveri da mu ona nije bila veran i odan prijatelj! Bila je besprekorna a sada da doživi to. Zašto je to uradio javno. Mogao je da se ušteluje, da uradi drugačije. Anđela je rekla da može da kontrolišeOna je mlada devojka, prošle godine sam je podržavala - govorila je Nadica u emisiji na Red Tvu.

