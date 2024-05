BORISU BEKERU VIŠE NE PRETI BANKROT: Sudija je doneo OVU ODLUKU i ona je DOBRA za nekadašnjeg nemačkog tenisera

Borisu Bekeru je usvojena žalba! Slavni nemački teniser je sklopio sporazum sa kreditorima kojima je dugovao, te je sudija je odlučio da ga oslobodi tereta bankrotstva.

Sudija je smatrao da je Beker uradio dovoljno proteklih godina kako bi vratio nagomilane milionske dugove, a ne treba zaboraviti da je zbog toga bio osuđen i na zatvorsku kaznu u trajanju od osam meseci.

foto: Shutterstock, EPA/DAVE HUNT

"Prihvatam sve dokaze i nalazim da je učinio sve što je mogao da ispuni svoje obaveze prema investitorima", stoji između ostalog u obrazloženju sudije koji je oslobodio Bekera bankrotstva.

Beker je u izjavi posle ove odluke naglasio da mu je proteklih godina bilo vrlo teško.

"Efekat toga što sam bankrotirao mi je okrenuo život naopačke. Ni sam ne znam kako sam se našao u toj poziciji i nisam znao ništa o samom procesu bankrota. Potpuno sam se oslanjao na one koji su me savetovali i sledio sam što mi je bilo rečeno, verujući da je to u mom najboljem interesu, Sad, kada mi je to objašnjeno, vidim da su neki saveti koje sam dobijao bili ne samo pogrešni, već zlonamerni i stizali su od ljudi kojima očigledno nije bilo u srcu da vode računa o mom interesu", rekao je Beker.

foto: Eurosport

(Kurir sport)