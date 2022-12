KIJA KOCKAR RASKRINKALA FILIPA CARA! Otkrila DETALJE RAZGOVORA sa zadrugarom priznala da je PALA OPKLADA! Spomenula i PREVARU

Kija Kockar je prokomentarisala goruću temu šeste sezone "Zadruge", ljubavnog trougla Aleksandre Nikolić, Dejana Dragojevića i Filipa Cara, kao i novu javnu prevaru koja se dogodila.

Naime, Kija je otkrila detalje razgovora sa Filipom Carem, koji se dogodio pre nego što je on ušao na velelepno imanje.

foto: printscreen

Volim to da komentarišem, iako su me napali jer sam neko vreme ćutala. Car nije normalan! Filip i ja smo se nešto dopisivali, na konto moje mame, iako mnogi misle da poruke sa njim nose razne teorije zavere... Kladili smo se da neće biti sa Majom. Ovo nisam očekivala iako mi je on omiljeni lik. Dva puta da uradiš istu stvar jednom čoveku... Mislim da nije fer iako sigurno nije namerno. Ne bih da sudim, jer ne znam šta se dešavalo u odnosu Dejana i Aleks, sada je ona ispala izigrana od stane Filipa... Pametno što je Dejan raskinuo sa njom... Znala je da se dečko napatio, ponovo isto da uradi, ne znam... Preboleće Dejan, svi prebolimo sve - govorila je Kija.

Podsetimo, Aleksandra Nikolić počela je da gaji osećanja prema Filipu Caru od trenutka kada je ponovo ušao u "Zadrugu", a Dejan Dragojević ju je odmah ostavio. Međutim, došlo je do novog zapleta situacije, kada se Milica Veselinović, umešala u njihovu ljubavnu priču.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme