BLAMANTNO! Milica ZASKOČILA Filipa naočigled svih, on krenuo da je PIPA PO INTIMI: Ne mogu da se obuzdaju: "Reci mi DA SAM DOBRA!"

Milica Veselinović je naočigled svih oborila Filipa Cara na krevet i zaskočila ga. Njih dvoje više na mare zlurade komentare, te koriste svaku priliku da uživaju jedno u drugom.

- Je l' sam dobra? - pitala je Milica.

- Kad ćeš to da kažeš? - pitala je ponovo.

- Ajmo da zapalimo - rekao je Car.

foto: printscreen

Majka Milice Veselinović, Ana, prokomentarisala je odnos svoje ćerke i Filipa Cara.

- Za mene je to što moje dete radi ponižavajuće! Treba da bude svesna nekih stvari, to je moja pretpostavka. Treba malo logike da uključi. Car samo tera inat Mensuru sa Milicom i hoće da mu dokaže da on može da bude sa njom i to je to. Sećamo se svi da se zakleo Mensuru da će to uraditi. Zna on vrlo dobro na koju će stranu, nego igra igrice samo! I sa Milicom i sa Aleks igra igrice. Aleks u tom odnosu sa Carem ne bih komentarisala mnogo, to me uopšte ne zanima i ne dotiče. Komentarisaću samo svoje dete - poručila je Ana za Pink.

Podsetimo, Filip Car i Milica Veselinović sinoć su imali žestoku akciju, o kojoj je odmah počela da bruji cela Bela kuća, a pogotovo Aleksandra Nikolić koja se žalila svojim cimerima.

