POMIRILI SE BAKA PRASE I ANJA BLA! Par se ljubio u PONOĆ u Amsterdamu, fanovi se plaše da ih opet ne NASANKAJU na fejk priču

Baka Prase i influenserka Anja Bla pomirili su se. Njih dvoje su, sudeći po objavama na Instagramu, zajedno su dočekala Novu godinu u Amsterdamu.

"Želim da vam Nova godina bude srećna kao i nama", napisala je Anja uz video na kojem u ponoć ljubi novog-starog dečka. Par je i prošlu Novu godinu dočekao u Amsterdamu, posle čega je usledio i raskid.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:03 Pomirili se Baka Prase i Anja Bla

Podsetimo, ovo je drugi put da se Anja i Baka Prase svađaju i mire. Čak su jednom prilikom izmislili da su se pomirili samo da bi zaradili od broja pregleda na Jutjub kanalu.

foto: Printscreen

Naime, Prase je s njom zakazao dejt o trošku pratilaca, koji su mogli uživo da gledaju kako on Anja skockani od glave do pete, uz meze, piju viski od 800 evra, dok je od njihove posete zavisio ishod ove nesvakidašnje situacije. Posle duže pauze na Jutjub kanalu Ilić je ideju o pomirenju s bivšom planski razradio da bi što više zaradio od toga što će fanovima priuštiti da uživo gledaju njegovo pomirenje s bivšom. Njih dvoje su na svakih 250 evra eksirali viski od 800 evra, te ložili ljude da skupe 10.000 evra. Poljubac pomirenja jutjubera i influenserke desio se već na polovini videa, koji je trajao nekoliko sati, a gledalo ga je preko 90.000 pratilaca. Pre nego što je počeo lajv na Jutjubu koji je prethodno najavio svojim pratiocima koji trenutno broje nešto više od dva miliona, Bogdan je uz pomoć njih birao i viski koji će da pije s Anjom. On je ponudio dva skupocena pića, jedno od 620 evra, a drugo 800 evra, a pratioci su na kraju izglasali skuplji viski, koji je jutjuber i kupio.