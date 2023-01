RAT BIVŠEG SVEKRA I SNAJKE! Ana napala Moku Slavnića: Stidi se, da te ne vidim više! SRAM TE BILO! Pobesnela jer je podržao SINA

Ana, bivša supruga Zvezdana Slavnića, učesnika "Zadruge", pobesnela je zbog intervjua njegovog oca Moke Slavnića. Legendarni košarkaš je, naime, poručio da više nije na njenoj strani, što je bilo dovoljno da zarate za sva vremena.

Moka je, podećanja radi, komentarisao aktuelna zbivanja i tom prilikom izjavio: - Posle oglašavanja Ane o njenom nekadašnjem emotivnom statusu, bez konsultacije sa mnom, nemam više potrebe da u ovoj fazi Zvezdanove idile budem na njenom strani i da sam je eksplicitno, kao što se zna, uvek bio na njenoj strani. To sam do poslednjeg dana radio. To me je iznenadilo jer to je krupan zaokret sa njene strane. Znam da je inteligentna, ali kad ne razmišljaš glavom već emocijama možeš da pogrešiš. Šta je htela sa tim, da kaže da on nije bio tako važan u njenom životu i da istakne nečiju drugu ljubav. Imao je i Zvezdan te ljubavi, pa nikad nije isticao - poručio je Moka.

Kako se saznaje, Ana je, čim je videla Mokin intervju, reagovala i poslala mu poruku.

- Ti treba da se stidiš svake svoje reči u ovom intervjuu jer pljuješ po sebi! Nikada, ali nikada ne želim u životu da te čujem i vidim, kao i tvog sina. Sram treba da bude da izjaviš sve što si izjavio! A moje ime samo jednom još da se pomene u bilo kom kontekstu... Ovaj intervju znaš šta je takođe - izdaja! Sve najbolje u životu od srca - poručila je Ana Moki Slavniću.

