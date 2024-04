"POBEDA SRBIJE I PREDSEDNIKA VUČIĆA" Mali o odlaganju glasanja o Rezoluciji o Srebrenici: Protekli dani bili su izuzetno TEŠKI

Ministar finansija Siniša Mali došao je danas u Opštinski odbor Srpske napredne stranke na Zvezdari, kako bi svojim potpisom iskazao podršku Srpskoj naprednoj stranci za predstojeće lokalne izbore.

Tim povodom, on se osvrnuo na prethodnih nekoliko dana koji su, kako je istakao, bili izuzetno teški za Srbiju, a posebno za predsednika Aleksandra Vučića.

"Proteklih par dana bili su izuzetno teški. Posebno za predsednika Vučića koji je pet dana proveo u Njujorku boreći se za istinu, za pravdu, boreći se upravo da se čuje i reč Srbije, da se izborimo protiv Rezolucije o Srebrenici, koja naš narod hoće da predstavi kao genocidan", poručio je Siniša Mali, pa nastavio:

- To je samo deo pritiska na Srbiju. Nekoliko puta predsednik Vučić je rekao da nije to pritisak na njega, kao što neki iz opozicije pokušavaju da prikažu. To je pritisak na našu zemlju – rekao je Mali.

- Kada je Savet Evrope u pitanju, to nije tako laka i brza pobeda kao što je neko očekivao. Sa druge strane, rezolucija i glasanje o rezoluciji, kada je Savet bezbednosti odnosno Generalna skupština Ujedinjenih nacija takođe se odlaže. Ja smatram to velikom pobedom Srbije, velikom pobedom napora, vremena i istine o kojoj je razgovarao predsednik Vučić, sa velikim brojem svetskih lidera.

Kako je dodao, videće se kako će to, na kraju krajeva izgledati.

- Na nama je da se borimo i dalje za istinu, na nama je da se borimo i da lje za našu Srbiju, to je borba od koje nećemo nikada odustati. Borba za suverenu, nezavisnu i slobodnu Srbiju. Politika koju sprovodimo sa predsednikom već godinama unazad je politika od koje nećemo odustati. Videćemo kakvo će na kraju glasanje da bude, ali očigledno svima onima koji su na drugoj strani niti jeste, niti će biti lako, neće to biti laka pobeda, ako uopšte bude bilo pobede - zaključio je Mali.

