OVO SU MNOGI ČEKALI SA NESTRPLJENJEM! Moka Slavnić se uključio u program i dao do znanja svima šta misli o ZVEZDANOVOJ PRELJUBI

Zvezdan Slavnić ceo dan strahuje od poruka porodice. Kako su počele čestitke porodica, sve vreme je strepio kako će njegovi najbliži prihvatili rastanak sa Anom, i njegovu odluku da uđe u vezu sa Anđelom Đuričić.

Naime, Slavnić je jedva dočekao uključenje svojih najbližih, a kad je ugledao oca, koji je prema prema novonastaloj situaciju imao blagonakloni stav, odmah mu je laknulo.

foto: printscreen Zadruga

Odmah nakon čestitke svog oca, ustao da prokomentariše, ali je pre toga dobio poljubac od Zorice Marković:

foto: printscreen Zadruga

- Drago mi je što sam ga video, on se brine za moje zdravlje. Vidim da je on dobro. Iskreno nisam očekivao Anu i to je to - rekao je Zvezdan.

- Bilo bi glupo da se ja pominjem, vidi se da je on divan čovek - rekla je Anđela.

- Meni je velika čast da jedna ovakva legenda ovako kaže za mene - dodala je Zorica.

Podsetimo, proslavljeni košarkaš Moka je i pored svega podržao sina, ali ipak smatra da će se Zvezdan naposletku vratiti svojoj supruzi.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:04 POSLEDNJE ZBOGOM MINJI SUBOTI: Čuveni Zoran Moka Slavnić došao da oda počast slavnom voditelju