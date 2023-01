ATINA I NIKA U MAMINIM HALJINAMA! Karleušine ćerke poharale pevačicin garderober! JK pokazala kako im stoje OVE KREACIJE!

Na novogodišnjem nastupu Jelene Karleuše u jednom novobeogradskom hotelu bile su i njene ćerke Atina i Nika Tošić. Devojčice su za tu priliku obukle mamine haljine, a pevačica je na Instagramu pokazala kako im stoje.

foto: Printscreen/Instagram

Starija Atina izabrala je belu kratku toaletu koju je dizajnirala Sofija Milošević, a koju je JK nosila jednom prilikom u Dubaiju, dok je mlađa Nika obukla crnu takođe kratku poznatog brenda ulične mode od 120 dolara, u kojoj se njena majka pojavila u emisiji koj je svojevremeno vodio modni kreator Saša Vidić.

foto: Printscreen/Youtube

Ali, i pre nego što je pokazala kako devojčice izgledaju u njenim haljinama, Karleuša je to otkrila da su ćerke izabrale kreacije iz njenog garderobera.

foto: Printscreen/Instagram

- Atina i Nika su tu, bile su one i prošle godine, sada su već u maminim haljinama i cipelama, to mogu da vam kažem, to su već velike devojke, jako sam ponosna zbog toga - rekla je Karleuša pre nego što je izašla pred publiku.

Kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 04:22 Jelena Karleuša novogodišnja izjava