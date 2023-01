DRAMATIČNA ISPOVEST MARKA ĐEDOVIĆA: "Mojoj majci su DALI LAŽNU DIJAGNOZU!" Prokomentarisao i GORUĆE AFERE sa estrade

Markom Đedoviće sumirao je godinu za nama, te je otkrio šta bi izbrisao iz 2022. godine, kakvi su mu planovi za tekuću, ali je i pored toga prokomentarisao razna dešavanja, kako u Beloj kući, tako i na estradnom nebu.

Kada se vratiš sada u detinjstvo, kako su se proslavljali Nova godina i božićni praznici kod tebe?

- Pa kao Nova godina i praznici, sada ih ne proslavljam ništa posebno. Bio sam euforičan, srećan, radostan, željan da vidim šta mi je Deda mraz ostavio ispod jelke, tada sam verovao u te budalaštine, sada ne verujem u takve stvari, što je apsolutno i logično, završio bih na psihijatriji da zaista verujem u Deda mraza i zubičć vile. Tada sam verovao u to i bilo je lepše. Možda je nekada lepše živeti u neznanju i iluziji, nego biti svestan svega i znati sve što se dešava oko tebe, jer se ne dešavaju baš lepe stvari.

foto: Printscreen/ Premijera

Šta je ono što bi obrisao u 2022.godini, kao da se nije ni desilo?

- Celu godinu. Najodvratnija godina mog života, pričam privatno, poslovno najbolja godina mog života. Privatno, najgora, za sada najgora. Ne bih voleo nikada se ponovi, voleo bih da nikada nije ni počela, jer sam početkom godine izgubio najbolju prijateljicu. A onda je došao kraj godine, gde su se u ovom decembru desile neke stvari koje su se srećom završile lepo. Nadam se, jer više ne znam ni kome šta da verujem. Zdravstveni problem mi je mama imala i ne znam više šta je. Na Kosovu je pregledao neki lekar i rekao joj da ima problem sa štitnom žlezdom i da je najverovatnije karcinom. Radio je promere, analize, koje su bile katastrofalne, a sa svim tim je došla ovde. Ja sam već bio gotov, rekao joj da je to tako i da je najverovatnije karcinom. Radio sam u zdravstvu i znam na koji način komuniciraju lekari, njima je to kao tebi da izbrišeš tekst sa portala, tako gledaju na ljudski život, ali kad je neko tvoj u pitanju, ne gledaš tako na ljudski život, pa čak ni oni sami. Tih zadnjih deset dana sam pakao preživeo, dok nismo ovde radili ponovo analize, dok nismo najbolju doktorku, u Evropi čini mi se, konsultovali i dok nije doktor Vlada nije pomogao. Ispostavilo se da je reč o pogrešnoj dijagnozi, Bogu hvala.

Ove godine si bio uz Mariju, Bebicu i Sinišu dok se Miljana borila za život. Sada kada je sve kako treba i kada pogledaš na celu tu priču iz ovog ugla, kakva sećanja ti budi?

foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Instagram

- Vidi, ja sam osoba koja, bez obzira kakvu ljudi imali percepciju, ja sam neko kada je zdravlje ili život u pitanju, neko ko bi pomogao svakome, a da ga poznajem. S obzirom da znam kako je sve to teklo i da sma pružio pomoć, ali ne samo ja, nego još neki ljudi, ne sviđa mi se Marijino ponašanje, jer deluje nezahvalno prema ljudima koji su im pomogli. Bogu hvala Miljana je izvukla živu glavu, ali ona je takva kakva jeste. Nisu iste situacije, a da su drugačiji akteri, nešto gde trebaš imati ista pravila. Da u životu postoje šabloni, ne bi postojali ljudi koji se bave ljudima! Tako da su to totalne gluposti. I Miljana je neodgovorna prema sopstvenom zdravlju, pošto vidim da pije, ali to je Miljana, ja njoj ne mogu da zamerim.

Koju si životnu pouku izvukao iz svih dešavanja ove godine i šta si zaključio?

- E, vidi, ja u fraze i izreke i ostale stvari, neke mogu da primenim. Te fraze: "Videćeš kad ti je teško ko ti je prijatelj" i ostale stvari, hvala Bogu, kad god mi je bilo teško u životu, uvek su bili tu za mene prijatelji za koje sam i mislio da su mi prijatelji, na ovakav ili onakav način. Nisam ni u kakvim teškim situacijama izgubio, čak i neki ljudi koji su mi poznanici ili drugari, su se pokazali kao prijatelji. Ja sam u životno teškim situacijama dobijao prijatelje, a ne gubio i to je razlika između mene i onih patetičnih budaletina koje, kada ih snađe nešto teško u životu su u fazonu: "Jao videćeš kad ti je teško, ko ti je prijatelj". Ne, vi nikada niste ni imali prijatelje i ne znate šta znači prijatelj, a prvenstveno, ni vi sami niste prijatelji. Ja ne mogu da zamislim da mi prijatelj nije tu. Ne mogu da shvatim, a isto tako ne mogu da shvatim da ja ne budem prijatelju tu. To je sreća u nesreći, nekada sam pomislio: "Gospode Bože, je l' moguće da mene ovi ljudi ovoliko vole?". Činilo mi se nekada, ali nije tako bilo, da je njima bilo gore nego meni. Gruba je reč, ali su me čak i previše smarali sa: "Da li ti je dobro?" i ostalo. Sandra Rešić mi je upala na vrata da mi donese da jedem, nisam imao pojma da će da dođe, neko mi zalupao na vrata. Donela mi je da jedem zato što, kada smo pričali na telefon, rekao sam joj onako: "Ma ne mogu ni da jedem", ona je spustila slušalicu i kupila mi da jedem. Mojim prijateljima treba dati orden, ko mene istrpi (smeh).

foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Neposredno pred sam kraj ove godine, tvoj prijatelj Fran Pujas je bio uhapšen, šta si mu rekao po napuštanju pritvora?

- Ništa mu nisam rekao. Za ovo što se sada desilo, to ćete s njim, ali ovo što se desilo nije ništa novo, nego repovi ružne prošlosti koje mora da plaća. Tako da, nek plaća, svi mi plaćamo za nešto.

Koji su ti karijerni, a koji privatni planovi za 2023.godinu?

- Nemam planove (smeh). Imam planove da prodam stan, i da kupim kuću negde gde ne postoji ni domet ni ništa. Ne Zanzibar, ma gde, pa da mi dođe Dejan (smeh). Ne, negde gde me niko ne poznajem, gde nikog ne poznajem i gde im ne bi palo na pamet. Na primer Goč ili Babin zub!Uzeću neku karticu gde nema domet, iz Bugarske. Šalim se. Životna želja mi je da živim u prirodi. Poslovno sam ostvario životni san 90 posto Srbije po zvanju i mestu gde radim, ne bih ništa menjao. Privatni planovi su mi zdravlje i priroda da se malo odmorim. Osećam kao da mi je glava tesna od količine informacija koje imam i dobijam. Voleo bih da odem, ne znam, možda Kuba ili negde gde me niko ne poznaje, da igram na plaži, da na kraju krajeva go da šetam po plažama, gde neće niko da me gleda, jer trenutno ne mogu da izađem nigde a da ne pilje, ne pale telefone ili da me neko nešto ne pita.

foto: Kurir televizija

Ovu godinu su definitivno obeležile nekoliko afera na estradnoj sceni, od Maje Marinković i Pece Vijagre, afere "Provereno" Milice Pavlović i Ane Nikolić, pa sve do sukoba Raste i Ane? Kako ti gledas na sve to, koji je tvoj komentar?

- Anu obožavam, to je prva stvar. Nezaboravne izlaske smo proveli, Ana je ekstrmno zanimljiva, dobar je čovek. Ne zna se ko kome upada u reč, sami sebi upadamo u reč u toku razgovora. Tako da, a kada se tako neke stvari dešavaju gde su umešani i drugi ljudi, na strani sam ljudi koji su meni dragi. Tako da, uvek ću biti na strani mojih prijatelja, bili ili ne bili u pravu. Ustvari, ko određuje ko je u pravu, a ko nije? I šta su parametri i ko ih je postavio? U životu je najbitnije naći neki izgovor. Tako da što se Aninih prepucavanja tiče, ja sam uvek na Aninoj strani, bila ona u pravu ili ne...Maja i Peca Vijagra? Jesam, davao sam komentare, ali u svemu tome, gomila vrlo čudnih ljudi, ajde da budem pristojan. Na Maju sam navikao da je takva, nije dobro i lepo što je uradila, nije lepo što je to uradio stariji čovek, kao formirana ličnost, to je još gora situacija. A onda, kada uzmeš u obzir šta se dešavalo prethodno sa Aleksandrom Subotić, kakva je njena istorija i kakve su priče koje su nju pratile, je*e lud zbunjenog, ali su se bar dobro izj**ali (smeh).

foto: Printscreen/Instagram

Estradu su u decembru pogodile veoma tužne vesti, vesti o smrti Milana Laće Radulovića i Masima Savića. Je l' si ih poznavao?

- Laću sam jednom sreo na nekom dešavanju kod prijatelja, rođendan je bio, ali to su ljudi koji su sami izabrali, nažalost, smrt kao opciju u životu. Bilo je samo pitanje trenutka. Živeli su sopstvenu smrt. Umetnici, da svaka čast, nažalost mislim da se razne vrste devijacija u ponašanju danas klasifikuju kao umetnost i da se opravdavaju time. Onda kažemo: "Da, umetnik..", ne ne rade svi umetnici tako. Izabrali su taj put, završili su tako kako su završili. Čak, eto, koliko nekako znam, čak nisu bili oni narkofili konzumenti povremeni, već neko ko je konstantno koristio...Ne znam, nisam bio prisutan, to su neke informacije koje imam. Ne mogu preterano da žalim, jer je to njihov izbor. Žalim decu koja se leče SMS porukama, ljude na onkološkom institutu, majke koje ostaju bez svoje dece, gladne, a ne žalim ljude koji su, dok se drugi bore jezivo za život i nažalost odlaze iz nekih drugih razloga, oni žive tako tamo.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:15 Marko Đedović pomaže Ermini Pašović posle operacije