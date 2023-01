OVO JE POSLEDNJI INTERVJU ZORANA KALEZIĆA: Ovako je pre 5 meseci za Kurir govorio o BORBI s bolešću, ovo mu je bila NAJVEĆA ŽELJA

Zoran Kalezić, koji je više od 50 godina prisutan jna muzičkoj sceni, svojim pesmama i hitovima obeležio je jedan lep period u narodnoj muzici, a na žalost mnogih danas je izgubio bitku sa bolešću.

Proslavljeni pevač o kanceru nije previše hteo da priča jer je bio svestan da se bori s veoma teškom bolešću.

- Imam takav odnos prema životu, navikao sam da se borim. Otkako sam pošao odavde kao dečak, pa sve dosad, život me je tako vodio. Stalno sam se morao snalaziti, spašavao dušu od stvari koje su me dovodile do očaja - počeo je Kalezić razgovor s Milošem Anđelkovićem, voditeljem emisije Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Dragan Kadić

- Svestan sam situacije u kojoj se nalazim, ali sam svestan i opredeljenja da živim na svoj način. Nisam naučio na život s kancerom, na hemoterapije i zračenja. Ja sam naučio da pevam, iskreno imam prezrenje prema toj bolesti koja ljudima oduzima pravo na normalan život. Baviću se muzikom do svog poslednjeg dana, radio sam prethodne dve godine znajući šta će me snaći. Ne znam kako umetnik može da postoji bez tavog stava prema životu.

Na kraju razgovora, Kalezić je podelio svoju najintimniju želju.

- Želja mi je da još jednom dođem u Dom sindikata u Beogradu i svojoj publici kažem veliko hvala, makar to bilo i moje poslednje zbogom.

