OD ČEGA JE BOLOVAO ZORAN KALEZIĆ? Pevač bio dugo u agoniji, a ova opaka bolest ga DOKUSURILA! Ovako je nekada govorio o BORBI

Pevač narodne muzike Zoran Kalezić, koji je preminuo danas, pre izvesnog vremena saopštio je javnosti da se suočio sa najtežom borbom, kada je saznao da boluje od opake bolesti.

Zoran Kalezić gostovao je u jednoj emisiji u kojoj je govorio o svim aktuelnim temama, a tom prilikom dotakao se teme novca. Međutim on je, kako kaže, shvatio novcem ne može kupiti ono najvažnije, a to je zdravlje.

- Ja sam na vreme očima dušu napojio lepotom i shvatio šta je novac. A šta ja novcem mogu da kupim? Mogu da kupim par godina života. Borim se sa ovim kancerom, i onda malo da poboljšam neku terapiju. Ali ništa mnogo. Ne mogu da se spasem - rekao je pevač svojevremeno.

Kalezić je svojevremeno otkrio da je i dalje posvećen muzici, a da dijagnozi prkosi.

foto: Damir Dervišagić

– Nikad nisam prestao da se bavim muzikom. Mene bolest ne interesuje, time nek se bave lekari, neka oni leče moje kancere kako znaju, ja ću da živim ovako kako živim do kraja. Ne želim sažaljenja, prkosim svemu ovome što je dijagnoza, prkosim jer pripadam onim ljudima koji su rešili da se bave najlepšom stvari, a to je muzika. Ja sam pripremio CD sa devet novih pesama, a najponosniji sam na baladu koju sam posvetio ženi Ireni – „Pesma o Ireni“, koja će biti nešto najlepše što sam uradio u karijeri – rekao je Zoran nedavno za Republiku, a tom prilikom otkrio je i da mu se posle 25 godina javila Natalija Preočanin Samardžić, inače autorka njegovih hitova „Šta će meni vino“ i “ Drugovi, meni se ne peva“, da mu pomogne u isceljenju kancera, te su usputno sklopili saradnju i ona mu je napisala i najnoviju „Pesmu o Ireni“, čiji je koautor i sam Kalezić:

foto: Damir Dervišagić

– Zamislite da mi se ta žena javi posle 25 godina, a pozvala me je zato što je u medijima pročitala da bolujem od kancera. Natalija je bila zabrinuta za moje zdravlje, te se sama ponudila da mi pomogne, što je na kraju i uradila. Ona i naš kum, inače sveštenik Gojko Perović, koji je kum mojoj supruzi Ireni, nabavili su mi Nektarijevo jastuče, koje kruži svetom. Da znate to je velika svetinja i ja sam na tom jastučetu spavao dva meseca. To mi je sigurno produžilo život, kao i moj pozitivan stav o svemu ovome.

