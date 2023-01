"KALEZIĆ JE BIO JEDINI PRAVI TOMIN PRIJATELJ" Zdravkovićeva udovica tužna zbog smrti kuma: Čuli smo se dok je mogao da PRIČA

Pokojni Toma Zdravković bio je blizak prijatelj i kum sa Zoranom Kalezićem koji je preminuo 4. januara 2023. godine nakon duge i teške bolesti.

Zdravkovićeva udovica, Gordana Zdravković, oglasila se ovim povodom za Kurir i rekla da je folker uvek bio uz njihovu porodicu.

foto: Kurir Televizija, Screenshot Youtube

- Mnogo sam tužna zbog ove informacije, ja sam se s njim do nedavno čula svakodnevno telefonom, a kada on više nije mogao da priča bila sam na vezi sa njegovom sestrom. Ona mi je i javila da ga više nema. Pamtiću Zorana ne samo po pesmama nego i po njegovoj duši jer je on bio jedan od najboljih ljudi koje sam u životu upoznala - rekla je Gordana i nastavila:

- Kada se Toma razboleo i kada smo ostali bez njega Zoran je bio jedini koji nas je redovno zvao i pitao da li nam treba nešto. Čak i kada je živeo u Americi i kada možda nije imao ni za sebe dovoljno, uvek je bio tu za nas. Nama njegova finansijska pomoć nikad nije trebala, ali je nam je značila ta njegova ljudskost. Za mene je on bio i ostao jedini pravi iskreni Tomin prijatelj- navela je ona za Kurir

Kurir.rs / M. J.

