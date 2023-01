ŽIVOT KALEZIĆA JE BIO PUN IZNENADNIH PREOKRETA! Izvesno vreme proveo na drugom kontinentu,a ovo je bio razlog njegovog ODLASKA

Zoran Kalezić, poznati pevač narodne muzike, preminuo je danas usled teške borbe sa karcinomom pluća, a njegov život bio je pun iznenadnih preokreta.

Naime, Kalezić je poslednje dane proveo u svojoj rodnoj Crnoj Gori, a poznato je i da je jedan deo svog života živeo u Americi.

Kako je pričao prvi put u Ameriku došao je 1973. godine iako je u ovoj zemlji živeo i umro njegov deda Lazar. Iz velikog poštovanja prema njemu dodao dedino ime Luis (američka verzija imena Lazar) kao svoje srednje ime.

foto: Dragan Kadić

- Moj deda Lazar je došao u američku državu Pensilvaniju u pečalbu, da kopa rudnike kako bi prehranio svog sina, mog oca. Sahranjen je u Americi na Srpsko-crnogorskom groblju u Pensilvaniji. Zamislite kakvi su to ljudi bili, kada je on, posle dve godine boravka u Americi, otišao kao dobrovoljac na Solunski front. Kakav je to bio patriotizam, kakva ljubav prema otadžbini koja više ne postoji. Uzeo sam njegovo ime iz poštovanja prema časnom soluncu koji je ostavio kosti u Americi, a meni putokaz kako da živim! - rekao je Kalezić svojevremeno.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

U Ameriku je došao kako bi, kako je rekao, spasio svoju dušu, prenosili su domaći mediji.

- Lepo je sve to, ali i teško. Jedan deo srca nikada nije sa vama i onda ne možete biti potpuno zadovoljni i srećni. Sve je to neko stalno bežanje - beži od oca i majke, beži u Beograd, beži u Crnu Goru, beži iz Crne Gore... Sada ću tamo doći kao Amerikanac. Ja znam ko sam, gde sam rođen, ali ću poštovati Ameriku koja mi je dala priliku da budem njen umetnik - istakao je on za "Vesti.rs".

Kurir.rs

