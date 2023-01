Travelland ekskluzivno: Od januara u Dubai po specijalnim cenama!

Najlepši praznici nam idu u susret, a sa njima nove nade i želje, nova iskustva, avanture... Putovanja tokom praznika umeju da budu naporna. Zato se prepustite pravom odmoru tokom januara na destinaciji koja vam pruža baš sve.

Zar nije sjajna zamisao da u vreme zimskog perioda boravite na plaži, uživate na zlatnom toplom pesku, a kroz naočare za sunce gledate u veliko plavetnilo mora? Zvuči kao nedostižna maštarija. Srećom, vrlo je ostvariva i dostupna. Turistička agencija „Travelland“ iz svoje bogate i široke ponude putničkih aranžmana, izdvaja jednu posebnu destinaciju koja ima atraktivnu cenu od januara pa sve do kraja septembra 2023. – Dubai.

foto: Promo

Prepun zanimljivosti i bogat gastronomskom ponudom za sve ukuse i generacije posetilaca, više nego impresivan, ovaj grad postao je nezaobilazna meta putnika hedonista i blistava tačka na turističkoj mapi sveta. Iz Beograda se u ovu "zemlju čuda" stiže lako, direktnim letom svakog dana. Pomoć oko izbora hotelskog smeštaja po pristupačnim cenama za srpski džep pruža agencija “Travelland” iz čije se ponude posebno izdvajaju tri hotela.

Jedan od najprodavanijih hotela iz ponude agencije, Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5* će vas sigurno očarati. Smešten je u oblasti Jumeirah Lake Towers, preko puta Dubai Marine u blizini glavnog puta Sheikh Zayed. Udaljen je 3km od šoping centra Dubai Marina Mall, a 5km od Jumeirah plaže i šetališta "The Walk". Na oko 600 metara nalazi se metro stanica. Gosti hotela Movenpick Jumeirah Lakes Towers imaju besplatan šatl bus koji ih vozi do plaže Riva Beach, gde dobijaju gratis ležaljke, suncobran i po jedan peškir po osobi. Boravak u hotelu je moguć na 6, 7, 8 i 10 dana. Najniža cena tokom januara i februara je 749 evra – pet noćenja sa doručkom u superior sobi. Za 10 dana tj. 9 noćenja potrebno je izdvojiti 999 evra.

foto: Promo

Povodom svog otvaranja hotel Radisson Beach Resort Palm Jumeirah 4+* je obezbedio specijalne cene. Inače, prema utiscima gostiju hotel zaslužuje i više od pet zvezdica. Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji na početku ostrva The Palm. Od aerodroma je udaljen oko 30km, 300m od Nakheel Mall tržnog centra, 5km od Dubai Marine, 10km od Mall of Emirates tržnog centra. Prostire se na najpopularnijoj plaži dugoj 1,5 km - West Beach. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su naravno besplatni za goste hotela. Najniža cena boravka na 6 dana u superior sobi sa pogledom na more od januara do aprila meseca je 959 evra po osobi (aranžman na 7 dana od 1057 evra, dok je najniža cena za 10 dana 1343 evra).

foto: Promo

Još jedan hotel u Dubaiju koji će vam sigurno privući pažnju kada je cena u pitanju, je Holiday Inn Express Internet City 3*. Nalazi se u delu grada pod nazivom Internet City, udaljen je oko 4km od Dubai Marine, 6,5km od tržnog centra Mall Of Emirates i 30km od aerodroma. Boravak je moguć na 6, 7, 8 I 10 dana, a najniža cena aranžmana po osobi je 679 evra. Od maja meseca pa do kraja septembra ona je još niža – 589 evra. Za 10 dana boravka treba izdvojiti 839 evra.

foto: Promo

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Radno vreme agencije “Travelland” je radnim danima od 9-20h, subotom od 9-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Pazite šta želite u novogodišnjoj noći, želje vam se mogu ostvariti!

Promo tekst