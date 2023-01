MILOŠ BOJANIĆ PROGOVORIO O ODNOSU NJEGOVOG SINA I MAJE MARINKOVIĆ: Oni igraju igru! O starleti je imao da kaže OVO! ŠOK

Pevač Miloš Bojanić oglasio se i prokomentarisao aktuelna dešavanja u "Zadruzi 6" u kojoj učestvuje njegov sin Mikica Bojanić.

Naime, pevač se dotakao sinovljevog odnosa sa Majom Marinković a o njoj je imao samo lepe reči.

- Ja sam mesec dana proveo u Zadruzi i sa Majom mi je odnos bio kao otac i ćerka. Mnogo me je volela i poštovala kao i ja nju. Kod mene je sakrivala njenu hranu, njene pahuljice i mleko, jede kao miš. Kada je Mikica odlučio da uđe rekao sam mu za moj odnos sa Majom, a on mi je kazao da će imati odnos sa njom kao sa sestrom.

Rekao sam mu da je jako dobro devojka, da je njen život je njen život, njegov život je njegov i da ima jako dobru dušu! Jako je duhovita, odličan rijaliti igrač i jednom rečju sam mu rekao da se druži sa najboljima. Tu sam nabrojao Mikija i Miću, da poštuje sve starije. Nisam to ni trebao da mu kažem, on je tako vaspitan i odgajan, ne sumnjam u njega. Bio je mio i drag od samog rođenja i ostao je takav. Verujem da je Maja prepoznala tu njegovu dušu, a i on kada oseti da neko njega poštuje veran je kao pas - kazao je iskreno Miloš.

Potom je pevač dodao da postoji mogućnost da njih dvoje igraju igru.

- Postoji još jedan momenat koji treba uzeti u obzir, postoji opcija da je to njihova igra. Mikica je jako inteligentan kao i Maja, za rijaliti je potrebna ta priča tako da je i to u opciji. Po meni je to 99% opcija igre, jer tako je sve dozvoljeno osim fizičkog kontakta - rekao je Bojanić.

Podsetimo, odnos Maje i Mikice uveliko se komentariše u Beloj kući. Maja je više puta istakla kako između njih postoji samo prijateljstvo dok ukućani misle suprotno. Kako će se njihov odnos dalje razviti, i dalje je pod velikim znakom pitanja.

