"NAJCRNJI DAN ZA SRBIJU NAKON DRUGOG SVETSKOG RATA!" Radulović: KAŽNJENI SMO jer su kriminalci i rijaliti zvezde postali VASPITAČI

Ovog 3. maja 2024, pitamo se gde smo godinu dana kasnije, godinu dana od najveće tragedije u modernoj istoriji Srbije kada smo kao društvo definitivno zakazali?

Koliko smo i šta za ovih 12 meseci uradili da se više nikada ništa slično na ovim prostorima ne dogodi?

Kakva je danas bezbednost u školama, da li nam deca imaju sigurno okruženje,da li adekvatna kazna stiže zločince, koliko su pravo i pravda dostižni, ali i kakva je medijska slika Srbije?

Kako smo izveštavali tog 3.maja 2023, a šta u fokus svojih izveštaja mediji stavljaju godinu dana kasnije?

Na ova i druga pitanja u jutarnjem programu Kurir televizije odgovaraju Blažo Marković iz pokreta Novi ljudi, nova snaga Srbije i Mladen Radulović, novinar Kurira.

foto: Kurir televizija

-Imamo koincidenciju da se najtužniji dan u hrišćanstvu, Veliki petak poklapa sa najtužnijim danom za Srbiju kada smo mi bili iznenađeni i tužni šta nam se sve događalo. Moj sagovornik i ja uporno godinama upozoravamo na ovakve stvari. Svaka država se zasniva na bezbednosti. Ako nema bezbednosti nema ničega - rekao je Marković i dodao:

- Taj dečko sa 13, 14 godina koji zna sve, koji je kod sebe imao četiri molotovljeva koktela, dva pištolja, koji je izjavio da je krivično neodgovoran, da je maloletnik i psihopata. To je on sve izjavio nakon hapšenja. Uspeo je, dakle, da se informiše. Kasnije je izjavio da mu je žao što ih nije sve pobio. Šta mi na to da kažemo. Imamo njegovog oca koji je vodio sina u streljanu. Vodio sam i ja svoje sinove u straljanu. Nema tu nikakve odgovornosti. Mislim da će on bezbednosno biti iskorišćen od strane nekih stranih službi. Promeniće mu se identitet, svi će oni otići odavde. Ponosan sam što ga je policija ostavila u životu. Ko bi mogao da zna da li je ona bacao molotovljeve koktele ili se predao?

foto: Kurir televizija

Radulović je konstatovao da je nakon Drugog svetskog rata ovo najtragičniji dan za Srbiju.

- Našli smo se u potpuno novoj situaciji koja je do tada bila nepojmljiva. Da se tako nešto monstruozno desi praktično pored nas. Nešto što smo gledali na filmovima i što nam je bila jako daleko desilo se na nekih 100 metara od naših kancelarija i stanova. Ovo je najcrnji dan za Srbiju nakon Drugog svetskog rata - rekao je Radulovoć.

Osvrnu se na medijsko izveštavanje na dane stravičnih zločina:

- Mediji su najpre nastojali da izveste o tome, a kasnije su se tražili motivi. Javnost je najviše bila zainteresovana za to da li je moguće da je taj mali došao do oružja i da bude akter takvog masakra. Motiv je dakle ono što smo najviše očekivali tog dana i on je u toku dana stigao. Motiv je bio da on zapravo mrzi svoje drugove, da je naučen da radi šta hoće kako bi ostvario svoje lične ciljeve i to je nažalost epilog čitave situacije u društvu gde su ulogu vaspitača preuzeli razni medijski likovi, rijaliti zvezde i kriminalci koji su jednostavno postali heroji poslednjih 15 do 20 godina. To je ono što je pogubno za društvo i nažalost nismo prošli nekažnjeno. Kazna je došla u vidu tog 3. i 4. maja.

02:07 NAJCRNJI DAN ZA SRBIJU NAKON DRUGOG SVETSKOG RATA! Radulović: KAŽNJENI SMO jer su kriminalci i rijaliti zvezde postali VASPITAČI

