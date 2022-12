OVO JE PRVA ŽENA MILOŠA BOJANIĆA! Pevač je zamenio sa 24 godine MLAĐOM, dobili 2 SINA U BRAKU, a evo kako ZAISTA IZGLEDA

Na narednoj čestiki koja je bila puštena Mikica Bojanić je video svoje najbliže, a na iznenađenje milionskog auditorijuma, na porodičnom skupu našla se i zadrugarova majka, Dragica, koja se inače, retko kad pojavljuje u javnosti.

Mikicu je ovo posebno obradovalo, te im se dirljivim rečima obratio:

- Mnogo mi je drago što sam ih video sve, moja majka Dragica, moj otac Miloš. Zadrugari volite svoje roditelje i poštujete ih. Meni je otac idol, rasplakao me je, mi imamo neku posebnu vezu. Ja da se nisma oženio, ne bih izlazio iz kafane. - rekao je Mikica.

Pozdav čak i za Miloša - dodala je Zorica.

Ja se izvinjavam Mikičinoj porodici, divni ste ljudi - rekao je Miljan.

Pozdrav svima - rekao je Mikica.

Podsetimo, pevač Miloš Bojanić prvi put se oženio sa 22 godine Dragicom, s kojom ima dva sina, a svojevremeno je u razgovoru za Kurir, otkrio detalje braka.

- Eh... nas dvoje, dva Bosančića... Videli se u kafani i ja joj rekao: "Ja bih voleo da ti budeš moja žena." Tako je i bilo, i posle pet dana mi smo se venčali. Ja sam najluđi čovek na svetu, koji se ženi na brzinu. Ma kakva ljubav na prvi pogled, ja ne znam sada šta je to bilo. To je bilo sviđanje na prvi pogled. Kako čovek da se zaljubi za pet dana, pa to je nemoguće, ja sam budala. Nisam ja a njom bio 24 sata, mi nismo spavali zajedno, ona je nevina ušla u taj brak. Mi smo bili balavci, Dragica 18, a ja 22 godine. Ona mene nikada nije sputavala, uvek me u svemu pratila. Za naš raskid mislim da je najveći krivac baš tih pet dana, nismo se dovoljno upoznali. Mi smo se sporazumno razveli, sve smo se dogovorili. Podelili smo imovinu. Ja sam tada imao dve kuće ovde, kuću na moru i jedan biznis - pekaru. Ona je uzela te dve kuće i pekaru, meni je ostala kuća na moru i nastavio sam dalje. Mi se nikada nismo posvađali, naša deca nikada nisu čula da se mi raspravljamo. E sada, moram da priznam da je bilo malo problema kada sam se drugi put oženio, ženska sujeta je proradila - rekao je Miloš.

