TINI IVANOVIĆ MUŽ OTKRIO DA JE BIO S NJENIM KOLEGINICAMA! Priznanje pred kamerama! Ovako je reagovala pevačica: Spremite mi...

Muž Tine Ivanović Zvezdan Anđić priznao je javno da je pre braka sa pevačicom bio i sa njenom koleginicom.

Iz poštovanja prema nekadašnjoj romansi, biznismen nije želeo da otkrije o kojoj pevačici se radi, dok je Tina kiptela jer zna tačno o kome je reč.

Sve je počelo kada je voditeljka emisije Ljiljana Stanišić upitala da li je Zvezdan pre Tine bio zaljubljen u neku pevačicu:

foto: Printscreen

- Uh bilo je, ne smem da kažem. Bilo je dve, tri. Oooo, poginuću, ne smem da kažem. Imao sam ja simpatija, sviđale su mi se mnogo pevačica. Moram da te lažem, nisam bio sa pevačicama. Ali ne smem da kažem ko je, to su sad udate žene i imaju decu - rekao je kroz osmeh Zvezdan, a nadovezala se Tina:

- Spremite mi motku! Za jednu koleginucu znam - rekla je ona.

Anđić je potom otkrio i kako se upoznao sa suprugom:

- Đani je me je upoznao sa Tinom. Nas dvojica smo svojevremeno mnogo putovali jer sam u Frankfurtu držao diskoteku. Rekao mi je kada budem video jednu pevačicu da mi neće biti dobro. Tako je i bilo. Kada sam je upoznao, video sam da zaista lepo izgleda. Tu smo se dogovorili da dođe kod mene u diskoteku da peva, ali tražila mi je mnogo para. Rekla mi je: "Ja pevam ze te pare, neću da idem ako nećeš da platiš". Posle sam je muvao, ali nije se dala. Na kraju sam uspeo. Nema tvrđave neosvojine, samo su osvojači loši.

Voditeljka emisije se našalila da ko se oženi sa pevačicom sahranjuje ga opština, sa čim se složio i Zvezdan.

02:07 Muž Tine Ivanović otkrio sa kojim je pevačicama sa estrade bio

- To je sigurno tačno. Živa istina i zato ne ženite se pevačicama. Ceo život mi je briga. Stojiš pred binom, briga. To je istina. Kažu težak posao, a uzmeš 10. 000 evra za dva sata. Ja sam držao diskoteke 20 godina,staviš kićanović u kovertu i ideš kući. Ništa to nije teško. Pevačice na nastupu viču: "Da vas vidim, ruke gore, jao što vas volim", ma, koga ti voliš. Mada, Tina je emotivna žena, ona se mazi sa publikom, svakog bi da ispoštuje. A ima onih pevača koji okrenu leđa publici i jedva čakaju da odu. Ima i onih koji se bore za publiku, a i onih koje je baš briga - kaže Zvezdan, nakon čega je ispričao anegdotu sa ženinog nastupa:

foto: Kurir televizija

- Dešavalo mi se da čekam u redu i dva klinca, mogli bi da mi budu sinovi, ja počenem da se smejm, gledam u njih, ne znaju mene. Sreća pa ne rekoše oni nešto, ali oni bi nju. Šta ću merim, sečem, prećutim, bio sam i ja takav u njihovim godinama. Ja sam je terao da peva i da se skida, vidi je sponzoruša skinula se gola, a ja sam sve to radio. Ja ću svu krivicu da prebacim na sebe. Kažem joj skini se izlazi na binu. Ne sad da budeš gola, ali da bude moderna - ispričao je Tinin muž.

