FILIP CAR SE JAVNO OBRATIO BILJANI DRAGOJEVIĆ! Zadrugar joj poslao BRUTALNU PORUKU: "Dejana sam VRATIO PORODICI!"

Biljana Dragojević, majka Dejana Dragojevića, javno se obratila Filipu Caru pre par dana, i tom prilikom ga opasno potkačila, a sada je kontroverzni zadrugar dobio pitanje od gledaoca o odnosu sa Dejanom i porodicom, a svojim izlaganjem sve je iznenadio.

- Hipotetički kada bi saznao da Dejanova majka govori da metlaš sve ono što kod Dejana nije valjalo, da skupljaš njegove otpatke, ako već igra rijalti napolju, može i unuta - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne bih ja to uzeo hipotetički, oni nikada nisu ništa loše prema meni govorili, iako su imali razlog za to, a ako neko želi da uđe u rijaliti neka uđe: Odnos između Dejana i njegove porodice je komplikovan. Ja sam svestan da je to realno, ali ću njegovoj majci reci samo jednu stvar, neka sam kakav god da jesam, ali neka bude svesna da sam ja njenog sina spasio jednom, a možda i drugi put jer je bila protiv Aleks - rekao je Car.

- Ovo me jako iznenađuje, teta Biljana je meni rekla da neće komentarisati bilo šta o meni u Zadruzi, šta god da bude. Ja sam nju cenila, a ja kao devojka od 24 godine imam pravo da volim koga god želim. Ja Dejana nisam pravarila, a on neka uživa - dodala je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja znam da Dejana niko nije mogao vratiti porodici, sem mene. on je znao da je ušao u vezu sa devojkom kojoj sam ja rak rana. - dodao je Car.

Kurir.rs