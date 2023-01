IMATE TRI DANA DA REAGUJETE: Milica Pavlović spremila OGROMAN BOŽIĆNI POKLON za sve!

Iako su novogodišnji i božićni praznici sinonim za predah i odmor, mlada muzička zvezda Milica Pavlović radi punom parom, budući da je u ovoj godini očekuje veliki broj projekata koje vredno i marljivo priprema sa svojim timom saradnika. Prvi na listi je veliki koncert u hali „Čair“ u Nišu koji je zakazan za 11.02.2023 godine, a ako je verovati bliskim krugovima pevačice priprema se pravi spektakl.

Sexy Senorita već uveliko vežba koreografije za ovaj koncert sa koreografom i timom plesača, očekuje je snimanje multimedijalnog materijala, te ima svakodnevne probe sa svojim bendom kako bi uvežbala repertoar koji će izvesti u „Čairu“.

Budući da je Pavlovićeva poznata kao veliki profesionalac i neko ko je veoma posvećen svojoj karijeri, te da je ovo njen prvi veliki solistički koncert u njenoj režiji, publika zaista očekuje da čuje i vidi nešto što do sada nisu imali prilike. Atraktivna plavuša je u više navrata istakla da je reč o koncertu koji je mala najava i za njen veliki solistički koncert u beogradskoj Areni, koji je zakazan još prošle godine, ali ona datum još uvek drži u tajnosti.

No, to nije sve. Milica i njen tim su rešili da obraduju njene fanove i sve one koji žele da dođu na njen koncert „Kraljica juga“, te su im za božićne praznike pripremili vaučer poklon, odnosno popust od 50% na karte. Popust važi za sva mesta na tribinama čije regularne cene iznose 1200, 1500 i 1800 dinara.

Karte se mogu kupiti na sajtu Tickets.rs i važiće do kraja ove nedelje. - Oko novogodišnjih praznika sam napravila malu pauzu sa priprema koncerta „Kraljica Juga“, kako bih mogla da održim sve zakazane nastupe, ali otkad smo ušli u Novu godinu ne prestajemo sa radom da koncert u „Čairu“ bude zaista spektakl. Odužiću se publici za svu ljubav i podršku koju mi pružaju, zato sam i toliko posvećena ovom koncertu. Ovaj vaučer od 50% popusta je mali znak pažnje za Božić, jer znam da mojim fanovima znače ovakve stvari, a ja želim da omogućim svima koji to žele da te noći budu na mom koncertu – kaže Milica.

Set lista pesama koje će Milica izvesti u „Čairu“ se za sada drži u tajnosti, ali je u planu da na velikoj sceni izvede veliki broj svojih hitova, zaključno sa pesmama koje su se našle na albumu „Posesivna“ koji je uradila uz prijateljsku podršku „Telekoma“.

