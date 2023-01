LEPA I ZORAN KALEZIĆ SU BILI VELIKI PRIJATELJI! Ovako je pevač izveo Lukićevu na maturu, bili su jedno drugom NAJVEĆA PODRŠKA

Estradu su zadesile jako tužne vesti. Naime, reč je o gubitku popularnog pevača Zorana Kalezića, koji je u 73.godini života izgubio veoma tešku borbu sa opakom bolešću. Ova vest zavila je estradu u crno.

Naime, pre samo šest meseci pripadnici sedme sile imali su priliku da se druže sa legendarnim pevačem na promociji njegovih pesama. Dostojanstveno, bez mnogo pompe i glamura tom prilikom Zoran je okupio i koleginice za koje je tvrdio da su mu pravi prijatelji, ali se na njihov račun našalio, onako kako je samo on to umeo.

foto: Damir Dervišagić

- Lepa Lukić, Nada Obrić i Milena Plavšić su tu, one su kao devojčice. Kao da su spremne za ekskurziju, za matursko veče (smeh). To su te lepote života, ta iskrena druženja, bez zavisti. Mi smo se radovali pesmi čija god da je bila… Tako je to bilo - ispričao je Zoran koji nije propuštao priliku da svojim dragim koleginicama udeljuje komplimente.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Ja sam najveća podrška Zoranu, kao i on meni. Iako volim sve kolege, Zoran se izdvaja. Koliko je on duhovit, ma ne postoji stvorenje koje može u tome da ga pobedi. Nas dvoje imamo toliko anegdota! I ja sam njega zasmejavali, ma uvek smo se kidali od smeha. Nema dana da ne pričam sa njim, bodrim ga, ali on sam kaže „Šta sad, je l’ treba da kukam?“. Kada sam ga videla sad krenule su mu suze na oči jer ga mnogo volim- istakla je Lepa pre samo pola godine.

