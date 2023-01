PUSTOLOVINE LJILJANE STANIŠIĆ U MADRIDU! Evo šta se desilo kada je voditeljka SCENIRANJA pokucala na vrata KRALJU ŠPANIJE

Ljiljani Stanišić je Španija, po svemu sudeći, jedna od omiljenih turističkih destinacija.

Voditeljka emisije "Sceniranje" koja se emituje na Kurir televiziji nedeljom od 20 časova je u poslednja dva meseca čak dva puta boravila u ovoj južnoevropskoj državi. Ona je krajem novembra poslovno bila u Madridu, a poslednjih nekoliko dana privatno uživa u kraljevini Španije.

foto: Kurir

Stanišićki se ovaj velegrad dopao, pa je rešila da ga obiđe uzduž i popreko, a svoje impresije je podelila nama:

- Ova kraljevskoj metropola me je oduševila prilikom sletanja na aerodrom Adolfo Suarez. Najpre sam spazila srdačno stanovništvo koji su bili voljni da mi nesebično pomognu kako najlakše i najbolje da se snađem u ovom velegradu. Što se prevoza tiče metro sjajno funkcioniše, kao i autobuske linije - započinje Ljiljana.

Nakon što se smestilas u hotel koji se nalazi u srcu prestonice, novinarka je krenula u avanturu po gradu.

- Svaki ćošak mami i vuče da sve detaljno obiđete i vidite. Madrid mi je definitivno na listi top 10 gradova koje sam obišla. Tamo sam se osetila kao kuće. Koliko god da ostajete nećete stići da vidite sve njegove prelepe ulice, spomenike, parkove.Gran Via je glavna ulica u Madridu, takođe poznata po šopingu i restoranima. Od nje se peške stiže do svih poznatih lokaliteta. Kada sam u školi učila o Madridu znala sam da je to grad muzeja, a sada sam imala priliku da ih obiđem. U ulici Paseo del Prado se nalaze tri najznačajnija španska muzeja: Muzej Prado, Nacionalni muzej i umetnički centar Kraljica Sofija. Sva tri su impresivna i spolja i iznutra- smatra novinarka Kurira.

foto: Kurir

Na nju je bogata istorija Madrida ostavila poseban utisak:

- Tragovi burne i raznolike istorije, prelepa arhitektura i autentični duh grada su me oduševili. Iako je zima, sunce dominira, a normalno kad je Madrid jedan od najsunčanijih glavnih gradova u Evropi, te nije iznenađujuće da se trg na kom se nalazi nulta tačka zove Kapija sunca, odnosno Puerta de Sol. Na trgu iz kog se račva u 10 ulica, stoje dva izuzetno značajna spomenika. Ispred kuće pošte, nalazi se spomenik kralja Karlosa III od Španije, vladara iz 18. veka. Na drugoj strani trga može da se vidi, verovatno zanimljivija statua medveda koji bere voće sa drveta, što je ujedno i simbol celog grada. Spomenik medveda i drveta jagode "El Oso i el Madrono" je skulptura iz druge polovine 20. veka, koja predstavlja grb Madrida- priča Ljiljana.

Iako Madrid nema izlaz na more, Stanišićka se uverila da njegovi meštani vole da konzumiraju ribu. Ljiljana je istakla i da je nezaobilazna bila lokalna kuhinja.

- Ja inače volim da probam različite kuhinje i specijalitete, pa sam u Madridu posebno uživala u hrani. Veoma popularno i relativno jeftino jelo je rabas - pohovana lignja koja se često služi i u sendviču.

foto: Kurir

A kao poslasticu gotovo na svakom ćošku turisti mogu da probaju čuros, pecivo koje se obično umače u preliv od čokolade.Taj slatkiš me oduševio.

foto: Kurir

I u ovim prazničnim danima lokalno stanovništvo najviše voli da slobodno vreme potroši ispijajući pivo ili vino po barovima i restoranima kojih ima na svakom koraku.

Stanišićeva je imala želju da upozna Felipa Šestog, kralja Španije, ali nažalost tokom njenog boravka nije bio u svojoj palati.

- Malo mi je falilo da upoznam kralja Španije, ali to sam ostavila za sledeći put. (smeh) Nije bio kod kuće - našalila se novinarka koja je poznata po tome da za nju ne postoji nemoguća misija.

foto: Kurir

Maša Komatina, Kurir.rs

