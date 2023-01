SIN ZORANA KALEZIĆA NE DOLAZI OCU NA SAHRANU: Otkriveno zašto Filip neće ispratiti pevača na večni počinak

Sin Zorana Kalezića Filip neće prisustvovati sahrani svog oca. Iako ima veliku želju da roditelja isprati na večni počinak, on za to nije u mogućnosti jer živi u Americi. Kako Kurir saznaje, Filip je zaposlen i nije mogao da dobije slobodne dane da bi otišao na tako dalek put.

- Vest o smrti oca jako je pogodila Filipa. I pored ogromne želje da dođe na sahranu, on nije u mogućnosti. U Americi važe sasvim drugačija pravila nego kod nas u smrtnim slučajevima. On živi u Čikagu. Zato će čim mu se ukaže prilika da dođe u Crnu Goru i ode ocu na grob. Sa svojim tatom bio je u stalnom kontaktu, bio mu je velika podrška u teškoj borbi sa opakom bolešću koju je Zoran, nažalost, izgubio - kaže naš izvor blizak porodici Kalezić.

Podsetimo, folk pevač, koji je preminuo 4. januara 2023. godine, zavetovao je članove porodice da ga sahrane u rodnom Danilovgradu. Naglasio im je da ne želi da počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Do poslednjeg dana uz njega je bila supruga Irena, s kojom se venčao 2017. godine i kojoj je posvetio pesmu, koju je napisao tokom bolesničkih dana. O tome je i javno pričao.

- Ovo nije samo priča o mojoj Ireni koja mi sada daje najveću snagu. To je jedna poštena, iskrena, ljudska, opšta priča o suštini, a to je ljubav. Nije tu bilo ni trunke želje da se ona impresionira, niti bilo koji drugi čovek. Ispalo je, međutim, da je to jedna od najlepših interpretacija u mojoj karijeri. Ja to osećam duboko, nosim u sebi, to je deo mene. Naša ljubav koja je rasla i još uvek raste i u ovom iskušenju, naše priče pored kamina uz čašu vina, to je naše najveće bogatstvo. Deca su na drugim stranama sveta, svako dođe i ode. Šta bih ja sada radio da nemam nju, moju Irenu? - ispričao je Kalezić pre nekoliko meseci za eKlinika portal.

