TAJNA UDAJA! Anđelka sprema venčanje s najboljim drugom bivšeg muža! Datum kriju od svih, BUDUĆI SUPRUG traži samo JEDNO!

Anđelka Prpić rešila je da se uda u tajnosti za svog partnera Marka Ž., sa kojim za nekoliko meseci očekuje prinovu.

foto: Printscreen RTS

Kako Kurir saznaje, glumica je venčanje sa nesuđenim kumom svog bivšeg supruga Dariom Prpićem planirala već neko vreme, te je sve ubrzala kad je saznala da je u blagoslovenom stanju i da će se uskoro opet ostvariti kao majka.

foto: Printskrin/Instagram

- Anđelka nema nikakvih prepreka da ponovo stane na ludi kamen. Ona je zakonski razvedena, pa samim tim je i slobodna žena. Kada je saznala da je trudna, ona i Marko su se dogovorili da se venčaju u skorije vreme i da to urade u tajnosti jer su im preko glave natpisi u medijima, skečevi i šale na njihov račun na društvenim mrežama. Osim toga, njenom partneru jako smeta što se ona i dalje preziva Prpić, pa su se dogovorili da na venčanju uzme njegovo prezime - ispričao nam je izvor blizak glumici.

Anđelka Prpić sa bivšim suprugom i budućim sa njene leve strane foto: Printscreen YouTube

Prema njegovim rečima, Anđelka se uveliko priprema da stane pred matičara, dok je pitanje da li će se na večnu ljubav zavetovati i u crkvi. - Oni se uveliko pripremaju za taj dan i sve detalje drže u strogoj tajnosti kako mediji ne bi izveštavali sa ovog događaja. Dan pre toga će kumovi znati gde će biti obavljeno venčanje, i to je to. Glumica je i odlučila da progovori o aferi u kojoj se našla, kad je kao bomba odjeknula vest da čeka dete sa najboljim prijateljem svog bivšeg muža.

Zamena uloga, Anđelka sa bivšim i budućim suprugom foto: Printscreen YouTube

- Mislim da se normalan čovek ne navikava na te stvari. Zašto bi se navikao na ružno i primitivno? I ne želim sebi da se naviknem na to. Ali, s druge strane, nije stvar da ne vidimo od drveta šumu. Sad sam tema ja, sutra ćeš biti ti, nego je stvar poremećenog kompasa i sistema vrednosti, gde nije tema da li se izlio amonijak, nego je tema nešto potpuno drugo - objasnila je ona.

Glumica je otkrila koliko sve utiče na nju: - Mislim da čovek može ipak da se izdigne. Strašno je što se to ne tiče samo mene nego i moje porodice i mog deteta, ali bože moj, sve se to preživi. Srećna sam što imam svoj mali svet i stvarno to ne dam - poručila je ona na Prvoj.

foto: Damir Dervišagić

Ljiljana Stanišić