POBEDNIK NIKAD NIJE KASNO RADI KAO ZIDAR! Kod Žike Jakišića uzeo nagradu, a pare zarađuje mešanjem maltera! "HRANI ME MOJ ZNOJ"

Pobednik emisije „Nikad nije kasno“, Bejhan Ramov, iako je stekao popularnost u ovom takmičenju, i dalje u Makedoniji radi kao zidar.

Mnogi su mu nakon trijumfa predviđali uspešnu karijeru, ali se on ipak odlučio da živi mirnijim životom. Od pesme nije odustao, ali je i dalje zidarstvo njemu na prvom mestu.

- Zdravo sam, radim, a i dalje pevam – rekao je Bejhan na pitanje kako je, dok je na drugo da li planira da zbog popularnosti i pevanja ostavi zidarstvo, odgovorno negirao.

foto: Printscreen Instagram

- Ne, ja sam davno rekao da me ne hrani pevanje, mene hrani moj posao, znoj, te se i dalje bavim građevinskim radovima. Zidam, molerišem, majstorišem, ne odustajem od toga, a pesma kao pesma uvek je tu. Za nju uvek ima mesta mimo mog primarnog posla – rekao je Bejhan.

Ramov je istakao da ni od pevanja nije odustao, kao i da veliki potencijal vidi u mladoj zvezdi „Granda“ Nikoli Ajdinoviću u kojem vidi naslednika Šabana Šaulića.

foto: Printscreen Instagram

- Mislim da je čovek kao Ajdinović jedan od nas, čovek iz naroda. On je kao i mi, jedan od onih siromašnih sa širokim srcem i dušom, koji iako je stekao nešto u životu, nikad neće zaboraviti ko je i šta je i odakle je potekao. Nikad neće zaboraviti siromaštvo, kao i ja koji nikad neće zaboraviti odakle sam i šta sam. Siguran sam da je zahvalan bogu na skromnom životu. U Turskoj postoji jedna izreka „Dunjanin mali dunjada kalir“, to znači „bogastvo na svetu ostaje na svetu“. Najvažnije je da čovek ima srce, a meni se dopada što ga Nikola ima. Sviđa mi se po karakteru, ponašanju, ume da se drži na sceni i nikad se ne pravi važan, e to je zvezda. Za mene je to bio pokojni Šaban Šaulić, a sad je Nikola Ajdinović – gotovo u dahu ispričao je Bejhan.

On je istakao da i dalje ima snage da zida i moleriše, kao i da svoje kolege sa građevine redovno časti pesmom. Kaže, nada se da će to uskoro učiniti i na nekom nastupu.

Kurir.rs/ Grandonline

