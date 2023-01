VESNA ZMIJANAC BILA S OVIM MOĆNIKOM Ispričala detalje veze: Insistirao je da se udam za njega, a kod njegove porodica ja NEŽELJENA

Mnogi veruju da se o ljubavnom životu Vesne Zmijanac zna sve, muđutim, ona je svojevremeno otkrila da je bila u vezi sa uspešnim, poslovnim čovekom, a da javnost u to nije bila upućena. U tom periodu dogodila se ljubav između Zmijančeve i Petera Simensa, sina vlasnika Upravne zgrade u kojoj je pohađala praksu, piše espreso.co.rs.

Kako je pevačica ispričala ta romansa joj se dogodila u ranoj mladosti. Naime, ljubav se desila kada je upisala školu koju kod nas zovu Pravno-birotehnička ili Srednja upravna, u okviru „Simens" sistema, koja je školovala kadrove potrebne firmi. Obavezna praksa nije se odrađivala u pogonima, već u kancelarijama uprave, a sve ove detalje Vesna je otkrila u svojoj autobiografiji „Kad zamirišu jorgovani", a pričala je i u jednom od intervjua.

- Peter je, kada sam ja bila u pitanju, bio spreman na sve. Tokom našeg dvogodišnjeg zajedničkog života, došao je dotle da mu ni firma, ni statusni simboli i položaj u društvu, ni novac, čak ni stari Rudolf Simens (inače, neprikosnoveni autoritet za njega) ne znače ništa. To je i pokazivao, iako je imao ne malih problema zbog veze sa mnom. Mislim, pre svega, na stav koji je njegova porodica imala prema meni, i zbog čega smo morali da iznajmimo stan. Naravno, veliki i skup, u centru. Tu počinje moj drugi život. Ili, tačnije, novo poglavlje onog starog - rekla je pevačica za Stori i nastavila:

- Postala sam, da se tako izrazim, neka vrsta gazdarice. Mlada gazdarica, neformalna, jer nisam bila zvanično udata za Petera, i neželjena - celokupna Peterova rodbina prestala je da komunicira sa njim, ali - gazdarica. Većina poslova „Simensa" već je bila preneta na Petera, i stari Rudolf je više bio protokolarni vlasnik, neko ko ima prvenstvo časti, ali su faktičke poluge moći i odlučivanja bile u Peterovim rukama. Kao i novac, za šta su, inače, svi mislili da sam ja najviše zainteresovana i da je moja veza sa Peterom prouzrokovana i motivisana jedino time. Nije im bilo logično da sam u Peteru pronašla i nešto drugo, nešto ljudsko i toplo, što mi je daleko više značilo od novca.

Ona je istakla da njihova veza nije opstala jer se u tom periodu nisu slagali po pitanju braka i porodice:

- Peter je uporno insistirao da se udam za njega, da se skrasim i prestanem da ludujem (kako je on to govorio). Da počnem da vodim život kakav bi priličio supruzi jednog poznatog, uspešnog i bogatog poslovnog čoveka. Da imam sve, da mogu i smem mnogo, ali i da budem njegova na način koji je on to želeo. Ja sam, naprotiv, želela i morala pre svega da budem svoja. Slobodna. Slobodna voljom i slobodna mišlju. Pa, slobodna i delom. Slobodna za pesmu, slobodna za život kakav sam ja želela, pa makar bio i lošiji od onog koji mi se, kroz privid samostalnosti, uz Petera i od njega nudio.

