OVAKO JE IZGLEDAO PRVI SUSRET SLAVNOG ESTRADNOG PARA! Jedan znak je dovoljan za mušku intuiciju: OVO nam je bila najveća prepreka!

Biljana Jevtić i Aca Ilić upoznali su se davne 1983. godine, na početku njihove karijere, a sada važe za jedan od najpoznatijih parova na estradi.

Interesantno je da su na prvi pogled kliknuli i od tada su nerazdvojni.

Njih dvoje su gostovali u emisiji "Sceniranje" kada su otkrili kako je izgledao taj prvi momenat njihovog upoznavanja.

Ilić je spomenuo momenat Nove godine, kada mu je intuicija rekla da je ona njegova suđenja.

- To je muška intuicija, koja retko kada zakaže. Svaki muškarac je nekad u životu bio odbijen, ali ja sam video u njenom čestitanju Nove godine, da to nije bilo obično, već da se njena ruka malo duže zadržala na meni. To je bio prvi signal da će tu da bude nešto više - započeo je pevač, pa nastavio:

- Posle nekoliko dana mi smo se zbližavali, a počeli smo da se zabavljamo 1986. godine u januaru. Bio je hladan i snežan januar, a ona je došla iz Amerike u lepoj bundi. Imali smo jednu prepreku u svemu tome, morao sam da idem u vojsku. Sve su to bili izazovi koje je trebalo da preskočimo, ali uspeli smo. Ponosan sam da samog sebe, jer me moja muška intuicija nije prevarila i da je ona žena sa kojom mogu da provedem život.

