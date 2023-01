"NISAM ZLOPAMTILO"! Sloba Radanović progovorio o prijateljstvima na ESTRADI, a NJEGA smatra članom PORODICE!

Pevač Sloba Radanović progovorio je o prijateljstvima i o tome za koga smatra da mu je prijatelj sa estrade.

Naime, Radanović je iskreno otvorio dušu o međuljudskim odnosima i otkrio to da nije zlopamtilo.

- Ja oprostim, ali nakon toga to više nije to, sve možeš da očekuješ, nadaš se da se to neće ponoviti, ali nikad više ne bude to onako kako je bilo. Nisam zlopamtilo, ali ostane uvek, i da želiš da potisneš, ne može - naveo je Radanović u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Pevač je potom otkrio da li postoje prijateljstva na estradi.

- Ni sa kim toliko da dolazimo jedni drugome na slave. Menadžer mi je kum, doživaljvam ih kao porodicu, nemam utisak da imaju veze sa estradom. Imam mnogo prijatelja sa kojima sam dobar, to je Slađa, imamo baš dosta zajedničkih prijatelja, Jovan Perišić, sa njim sam baš prijatelj, idemo na veselja jedni drugima, on je jedan od najboljih ljudi na estradi. Svi prijatelji koji su mi bili tu pre 15 godina su i dalje tu. Bilo je nekih koji su otišli svojim putem, ali svi koji su mi bili značajni, i danas su tu, sad su to kumstva i prijateljstva - istakao je Radanović.

Podsetimo, Sloba je trenutno u braku sa suprugom Jelenom Đuričanin, sa kojm čeka sina.

