LUNA I ANABELA PROGOVORILE O TEŠKIM TRENUCIMA: Gubitak bebe, dragih ljudi i borbe sa ZDRAVLJEM obeležile su im 2022. GODINU!

Pevačica Luna Đogani sumirala je godinu iza sebe i otkrila koliko joj je 2022. godina bila teška.

Naime, Đoganijeva je zajedno sa svojom majkom Anabelom Atijas gostovala u emisiji. Obe su se dotakle teme praštanja i kako se nose sa gubicima u životu.

- Ranije sam praštala, ali sad sam naučila nešto. Oprostim ja, ali ne mogu kao ranije da zaboravim. Možda sam i sazrela, odrasla sam, mudrija sam, postala sam i majka, drugačije gledam na život. Oprostim zbog sebe, da bih lakše spavala noću, ali ne mogu da zaboravim. Mnogo mi je lakše da tog nekog samo odstranim iz svog života - rekla je Luna u "Premijeri- vikend specijalu".

-Ja opraštam naročito ljudima koji su mi važni, ali i onima koji nisu. Treba oprostiti, ali ne zaboraviti, pogotovo ljudima koje možemo da odstranimo iz svog života. Opraštam, nemam ružnu misao o tim ljudima, ali drago mi je što nisu deo mog života - dodala je Anabela.

One su potom otkrile i koji im je najlepši, a koji najgori trenutak iz 2022. godine.

Najsrećniji događaj mi je bio Mijin rođendan, došla sam ovde bez igde ikoga, a onda sam na prvom rođendanu svoje unuke, svi su tu, srećni, zdravi, što je najbitnije. Bilo je raznih tužnih situacija, imali smo probleme sa zdravljem, imala je Mia problema, koji nisu karakteristični za bebu, dok nije krenulo na bolje, nismo se smirili - rekla je Anabela.

- Ja to gledam kao da je tako trebalo da bude, moraš proći kroz to, da bi došlo nešto dobro. Najlepše je sve vezano za dete, kad dođe dete, više ništa tvoje nije bitno. Imala sam dosta ružnih stvari, gubitak nekih osoba iz naših života. Otišao mi je neko važan, onda gubitak trudnoće. To je sve život, dešava se tako jer mora, ali to te ojača. Bila sam presrećna zbog trudnoće, onda sam bila uplašena, pa se desilo šta se desilo, ali sam onda pomislila, biće dece. Mnogo je lakše kad imaš već dete, ne može da bude loše. Godina ne može da bude gora nego 2022. - istakla je Đoganijeva.

Podsetimo, nakon Luninog pobačaja ona i Marko su javno ispričali šta se dogodilo.

- Šta god se desi majci to utiče na plod, bila sam loše, nisam znala da sam trudna kada sam išla u Ameriku. Srce je prestalo da kuca, hvala Bogu, dobro je što je bilo rano, dok se nije formiralo - ispričala je Luna svojevremeno.

