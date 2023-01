GLUMICA MUČILA MUKU S KILAŽOM: Sofija Rajović se za 23 dana ugojila 10 KG, izbacila je OVE namirnice, a evo šta sada JEDE!

Sofija Rajović ugojila se deset kilograma zbog insulinske rezistencije. Glumica kaže da je godinu dana kuburila s viškom kilograma, a da nije znala ni od čega boluje.

- Prvi znak za uzbunu bio je kada sam za tri nedelje dobila čak deset kilograma! Da stvar bude gora, uopšte nisam mnogo jela. Bila sam u čudu, nije mi bilo jasno kako se to dogodilo - pričala je glumica i dodaje da se zbog viška bacila na dijetu, ali rezultata nije bilo.

- Promenila sam kompletnu ishranu. Bila sam na rigoroznoj dijeti, ali me je to još više deprimiralo jer skoro da nisam mršavila. Jednom sam izgubila svega 400 grama. E, to me je dovelo do ludila! Mesecima sam se odricala svega, merila se, a svaki put kad sam stala na vagu, imala sam manje tek nekoliko grama...

Sofija nije odustajala i želela je po svaku cenu da otkrije šta se dešava sa njenim telom.

- Počela sam manje da jedem i opet se ništa nije dešavalo. To je sve počelo da utiče na ceo moj život! Izađem s prijateljima na večeru i mozgam šta bih smela da pojedem. Od 365 dana u godini, 300 dana sam provela razmišljajući da li je pametno da nešto jedem. To je bilo baš opterećujuće.Glumica je tek posle godinu dana pronašla uzrok svog problema kada su je lekari poslali da uradi test intolerancije na glukozu.

- Kad su utvrdili da imam insulinsku rezistenciju, endokrinolog mi je objasnio kako da se nosim s bolešću. Morala sam da prestanem da je dem slatko. To mi je baš teško palo! Doktor mi je rekao:,,Ako ti se mnogo jede slatko, uzmi malo, ali ne preteruj.” Dobila sam terapiju i savet da svakog dana hodam 45 minuta - pričala je Rajovićeva.

Sofija priznaje da obožava hranu i da je otkad zna za sebe veoma ješna.

- Preveliki sam hedonista da bih mogla zauvek da se odreknem nekih stvari, pa zato mesec-dva vodim računa, pa onda prekršim. Želja mi je da se probudim ujutru i pomislim: „Šta bih mogla danas da obučem?" ili „Kako da se našminkam?", kao svaka normalna žena, a ne da kažem: "Gde danas da ručam?” Eto, moj život se bazira na tom pitanju: „Dobro jutro. Gde ću da ručam danas?" Ipak, pomoću lekova, šetnje i promena u ishrani, uspela sam.

Ovo je njen jelovnik: Doručak: Musli od ovsenih pahuljica, badema i svežeg voća. Ručak: Meso ili riba sa roštilja i povrće na pari. Večera: Potaž ili nemasni sir i salata

