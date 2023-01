"ZAVRŠILA BIH U LUDNICI" Džejla Ramović progovorila o PROBLEMU tokom TAKMIČENJA! Evo koja PEVAČICA joj je dala SAVET ZLATA VREDAN!

Pevačica Džejla Ramović otkrila je sa čime se nosila u toku takmičenja "Zvezde Granda".

Naime, pevačica ističe da su mnogi imali pogrešan utisak o njoj kada se prvi put pojavila na Grandovoj sceni.

- Koliko ljudi mene mogu da poznaju preko televizije? Što se tiče takmičenja baš sam tada imala taj problem da su ljudi komentarisali kako sam mnogo hladna i da ja sve to doživljavam kao da meni niko ne sme ništa da kaže. Bila sam jako mlada i imala sam jaku tremu i odgovornost, a zapravo su ljudi komentarisali moj izraz lica– ispričala je Ramovićeva i dodala:

- Ja privatno nisam takva, ali sada kada bih išla od osobe do osobe i molila da me prihvate i da me vole i da ne misle tako završila bih u ludnici – ispričala je iskreno u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

foto: Printscreen/Instagram

Snežana Đurišić nadovezala se na Džejlino izlaganje i poručila joj je da se ne obazire na takve komentare jer njeno pevanje nije hladno što je najbitnije za njihov posao.

foto: Printscreen/Premijera

Podsetimo, Džejla je upisala je fakultet i to daleko od Srbije, u Barseloni. Ona često dolazi u Srbiju što zbog gostovanja, što zbog nastupa širom regiona.

