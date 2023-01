OGLASILA SE SUPRUGA BOJANA VASKOVIĆA NAKON ĆERKINE OPERACIJE! Otvorila dušu o RIZIČNOJ TRUDNOĆI, pa se javno zahvalila njima!

Supruga pop pevača, Bojana Vaskovića, člana poznate muzičke grupe "Leksington bend", Aleksandra Vasković, nedavno se porodila i na svet donela ćerkicu, koja je rođena sa srčanom manom.

Naime, ona se putem svog Instagram profila obratila svojim pratiocima, te je u tom obraćanju podelila detalje agonije kroz koju su prošle.

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam očekivala toliku količinu, da kažem, podrške. Znam da ste svi divni, koji me pratite. Mnogo mi je značilo u tim kriznim momentima, koji ste se javljali sa vašim iskustvima, što roditeljskim, što ličnim. Mnogo je bustovalo to tu veru, zaista je istina da kada se mnogo ljudi moli za istu stvar, ta energija se povećava i povećava - pričala je Aleksandra, te je dodala:

foto: Damir Dervišagić

- U tim momentima nisam delila taj osećaj podrške od strana lekara i čitavog tima koji je vodio, kako mene, tako i Helenu i ceo njen oporavak. To je potpuno drugi nivo i nešto bez čega ne mogu da zamislim da bi ovaj proces išao ovako pozitivno, da nisam naišla na te ljude. Definitivno nikada neću moći da se zahvalim doktorki koja je prihvatila da vodi moju trudnoću. Ona je jedna riznica ljudskosti i znanja. Ona mi je bila puna podrška, gde smo zaista, u svakom smislu delile da život treba podržati i da se za njega treba boriti. Na kraju je ishod ovakav kakav jeste. Naravno, otkrivanje urođene srčane mane je posebna stvar koja nije imala veze sa tim visokim rizikom na početku same trudnoće. To je otkrio profesor Parezanović kod kog sam radila fetalnu ehokardiografiju. Naravno, njegova podrška za to da se trudnoća nastavi, bila potkovana svim relevantnim naučnim i kliničkim ispitivanjima koje su jako povoljne kada je stopa preživljavanja u pitanju. Inače, reč je o srčanoj mani, transpozicija velikih krvnih sudova, gde život nije moguć ukoliko se ne reši operativno. To je bio jedan stresan period. Ono što je kruna ove životne priče, jeste čitav karidio hirurški tim, koji besprekorno funkcioniše, gde sam znala da će moje dete biti u najboljim mogućim rukama. Proces je bio dug, da smo istrajali i da je na kraju isho ovakav kakav jeste. Poenta ove priče nije da mi pišete da sam super i hrabra, svaka majka je hrabra! Poenta jeste, da će u životu biti razna situacija i moj moto je da se trudim da uradim ispravnu stvar i u tim situacijama se uključuje moj kritički um, gde ne želim da prihvatam bilo čije misli. Biram teži put, za mene je to ispravan put! - ispričala je Aleksandra u svom obraćanju putem Instagrama.

