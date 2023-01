JEZIVA MISTERIJA PORODICE IVANA MARINKOVIĆA! Oca Velimira mu držali u kavezu pa ga UPUCALI sa jednim metkom

Otac Ivana Marinkovića Velimir poginuo je na ratištu u Slavoniji 1991, kada je Ivan imao samo 12 godina. Zvanični datum kada je ubijen nije poznat. Ipak, porodica svakog 13. decembra obeležava godišnjicu njegove smrti.

U razgovoru za "Kurir" pre nekoliko godina Ivanova sestra Teodora je kroz suze pričala kako su izgubili roditelja kad im je bio najpotrebniji.

- Tata je u novembru 1991. otišao na ratište u mesto koje se tada zvalo Ćeralije, a danas je to Mašićka Šagovina. Otišao je svesno, kao dobrovoljac. Znao je šta ga čeka i da se neće vratiti živ. Upucan je sa jednim metkom. Srpska radikalna stranka je tada brinula o svim porodicama, a tata je znao da će, ako se ne vrati živ, imati ko da nam pomogne. Tako je i bilo - pričala je Teodora i dodaje da je Vojislav Šešelj obećao da će pronaći posmrtne ostatke njenog i Ivanovog tate.

Ona se seća njihovog poslednjeg porodičnog okupljanja.

- I danas zaplačem kad se toga setim. Tog jutra krenula sam u školu. Tata me je pozvao da mu sednem u krilo. Pomilovao me je po kosi i saopštio da odlazi. Rekao mi je da brata i mene mnogo voli. Poljubili smo se i oprostili. Mama mu je slala pakete, ali taj poslednji nije primljen. Za Novu godinu, 31. decembra 1991. Ivan, mama i ja smo bili sami u stanu kad je zazvonio telefon. Dobili smo poziv iz SRS. Rečeno nam je da se tata vodi kao nestalo lice. Bio je to najgori dan u mom životu - prisećala se Ivanova sestra.

Ona pamti i taj trenutak kad joj je otac ubijen.

- Rekli su nam da je s neprijateljske strane napravljena zaseda. Otac je krenuo da spase nekoliko porodica koje su Hrvati zarobili i više se nije vratio. Brata su prošle godine pozvali iz vojne policije da gleda slike na kojima se vidi kako su nam oca držali u kavezu - pričala je Teodora.

- Oboje smo teško podneli gubitak roditelja. On je izgubio mušku figuru, otac ga je vaspitavao da bude fer i korektan, učio ga je kako da se brani. Ivan ne voli batine i ne bi mrava zgazio. Tata ga je vodio na utakmice, razgovarao s njim. Znam da bratu mnogo fali otac i da bi sve dao na svetu da je sad sa nama - završila je tada Teodora za "Kurir".

