"TO SU PREOZBILJNE STVARI" Jovana Jeremić na svoj način prokomentarisala odlazak Milana Miloševića sa Pinka, sve ŠOKIRALA izjavom

Vest o odlasku voditelja Milana Miloševića sa "Pink" televizije iznenadio je javnost, a tim povodom oglasila se njegova koleginica Jovana Jeremić.

Naime, Milan i Jovana radili su na istoj televiziji, a voditeljka je imala da poruči tim povodom samo jedno.

- Njegov odlazak me ne interesuje - bila je jasna Jeremićeva i istakla da u privatne stvari i odluke drugih nikada nije zalazila jer gleda samo sebe.

foto: Kristijana Ćaćić

- Ništa mene to ne interesuje, gledam svoja posla i spremam svoj jutarnji. To su preozbiljne stvari, a ja stvarno gledam samo sebe i težim ka tome da budem najbolja. To su lične stvari, a u to se ja ne mešam, isključivo svoja posla gledam, kao što sam to i dosada radila - poručila je Jovana.

Jovana kaže da trenutno radi na svom projektu, te da teži da bude još bolja.

- Imam mnogo posla, to je samo njegova stvar. Zamolila bih sve da me u 2023. više ne zovu za takve stvari, to nije Jovana Jeremić, Jovana predstavlja samo sebe, svoj uspeh i svoj jutarnji program - završila je voditeljka.

Podsetimo, Milan Milošević je bio učesnik prve sezone "Zadruge", a već od druge postao je i voditelj emisija "Pretres sa Milanom Miloševićem", "Pitanje gledalaca" , "Gledanje snimaka" i "Nominacija".

kurir.rs/telegraf.rs

Bonus video:

01:50 Domaćin “Zadruge” Milan Milošević