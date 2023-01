FUTA ČESTO IDE NA GROBLJE I PRIČA SA MARINOM I SINOVIMA: Isplače se i olakša dušu, skuplja snagu da ispuni Laćinu POSLEDNJU ŽELJU

Aleksandar Futa Radulović i dalje jako teško, ali dostojanstveno podnosi činjenicu da je njegov sin Milan Laća Radulović iznenada preminuo 13. decembra u Izraelu.

Kako saznajemo od izvora bliskog porodici Radulović, Futa je od sahrane svog sina 27. decembra nekoliko puta posetio njegov grob, ali i grobove starijeg sina Miloša i supruge Marine Tucaković.

- Futa voli da dođe sam i da na miru obiđe grobove svojih najbližih. Uvek dođe taksijem od stana na Vračaru do Novog groblja. Obavezno upali sveće, a onda zapali cigaretu i priča sa svojom Marinom i decom. Isplače se i olakša dušu. To je rekao i svojim prijateljima, koji i dalje jako brinu za njega. Uskoro će početi i s pripremama za četrdesetodnevni parastos. Vreme polako prolazi, ali je navikao na novu realnost i svestan je da život mora da se nastavi dalje. To bi voleli i njegova deca i supruga. To ima na umu i to mu nekako daje podstrek da se drži i da ne padne skroz u očaj, što bi za njega bilo kobno. Njegovi prijatelji se trude da, kad god mogu, neko bude s njim. Gleda i stare porodične albume, priseća se porodičnih uspomena - priča izvor.

Proslavljeni kompozitor u stalnom je kontaktu i s Laćinom bliskom prijateljicom s kojom je njegov pokojni sin planirao da se ostvari u ulozi oca. U narednom periodu posvetiće se i tome da ostvari poslednju želju svog sina i da objavi zbirku pesama koje je napisala Marina.

- Laća je želeo da na jednom mestu sakupi tekstove svoje majke i da se time bavi kad se vrati iz Izraela, iz kojeg se, nažalost, nikad nije vratio. Futa zna koliko je Milanu bilo stalo do toga i za koje je pesme želeo da se nađu u knjizi, tako da će mu to biti jedan od prioriteta u narednom periodu. Simbolično, posvetiće je preminuloj porodici, a sav prihod od prodatih knjiga ići će u humanitarnu "Fondaciju Marina Tucaković", koja je osnovana 2021. godine u borbi protiv raka dojke - završava naš sagovornik.

