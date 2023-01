ANA NIKOLIĆ OTPUSTILA ČAK 3 DADILJE! Davala im duple dnevnice, jednu uhvatila da pije, a onda ih je sve šutnula zbog Rastinih reči

Ana Nikolić otpustila je tri dadilje koje su vodite brigu o njenoj ćerki Tari i rešila da se sama stara o njoj. Nakon što ju je bivši suprug Stefan Đurić Rasta prozvao da nije dobra majka, Ana je odlučila da sama vodi brigu o petogodišnjoj naslednici.

Rasta je ogovarao Anu da nije dobra majka jer ne može sama da čuva dete, već mora da ima tri dadilje! To je čula Ana i mnogo ju je povredilo, jer je njoj Tara centar sveta. Ona je sve svoje obaveze završavala dok je Tara bila u vrtiću, dadilje su joj pomagale samo kada je imala snimanja koja nije mogla da odloži ili kada je putovala - kaže naš izvor blizak pevačici.

foto: Kurir TV

Jedna dadilja je pila

Naš sagovornik otkriva kako je pop zvezda dala otkaz dadiljama.

- Ana je svakoj dadilji davala duple dnevnice, nije žalila novac. Međutim, jedna dadilja ju je baš iznervirala jer je pila vino dok je čuvala Taru, a Ana je za to vreme u studiju radila na novoj pesmi. Čim je to saznala, oterala ju je! Sa druge dve dadilje ostala je u kontaktu i našla im je posao kod svojih prijatelja, jer su se pokazale kao odgovorne bebisiterke. Častila ih je debelo i izvinjavala se što više ne želi da ih angažuje. Sada joj je mnogo teže jer o ćerki brine sama, ali ne žali se! Svako jutro ustaje u sedam da bi vodila Taru u vrtić i uveče je uspavljuje - priča izvor i dodaje da Nikolićeva sada od pomoćnika ima samo vozača.

- Ana nije dala otkaz jedino vozaču, on joj je desna ruka. Vozi je na snimanja emisija i nastupe, divan je prema njoj i pomaže joj oko Tare. On je Ani 24 sata na raspolaganju i za to je debelo plaćen.

foto: ATA images

Naš sagovornik otkriva i kako je Rasta reagovao kada je saznao da njegova bivša supruga sada sama brine o njihovoj ćerki.

- Kad je saznao da je Ana otpustila dadilje, počeo je da je zivka i pita da li joj je potrebna pomoć. Donedavno su se svađali, ali sada su u dobrim odnosima! - završava priču izvor.

