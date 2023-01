ŠEMSA SULJAKOVIĆ EKSKLUZIVNO: BOG ME JE UPOZORIO I REKLA SAM STOP! Završila u bolnici i od tada NIKADA ne nastupa na OVE DATUME

E emisiju Puls Srbije uključila se iz Sarajeva legendarna pevačica narodne muzike Šemsa Suljaković.

Na pitanje voditelja Ivana Gajića kako joj je protekla prethodna godine, Šemsa je odgovorila:

- Lagano. Ja sam u tim godiama kada idem samo lagano. Mesečno otputujem da radim, da zadovoljim i svoju dušu. Čisto iz navike se spakujem i otputujem, pa odem tri dana, nekad i više. Kratko rečeno, uživam!

Pevačica je otrkila da je za novu godinu nastupala svega 5 puta i to na početku karijere, a zbog čega posle toga nikada nije pevala za novu godinu je više nego ineteresantno.

- U mojoj karijeri samo sam 5 novih godina odradila na početku. Sve ostale sam bila na pidžama partiju. To je bila moja odluka. Malo je to iz nekog praznoverja, jer tih pet godina bi mi se svaki put za vreme ili nakon nastupa nešto loše dogodilo. Meni je počelo da radi to po glavi i rekla sam sebi : "To te Bog upozorava da ne radiš za Novu godinu." Ali bukvalno se desilo svaki put nešto - rekla je Šemsa, a potom opisala šta joj se konkretno događalo:

- Recimo padnem niz stepenice u Švajcarskoj, zapne mi haljina. To je bio neki motel sa uskim stepenicama. Nagnječila sam rebra i otišla u bolnicu. U Americi je trebalo sutradan da nastupam u jednom lokalu i dođe policija taj dan u ponoć i kaže da je taj lokal dignut u vazduh! Onda u Bosni u dvorani doček. Bio je švedski sto,a papci navalili i pojeli i popili sve, nismo imali običnu vodu da popijemo! O petardama da ne govorim, od dima nismo mogli da dišemo. Čak je i Martu Savić petarda spržila po nozi. Tada sam rekla stop!

Na pitanje da li će se čuvena prva petorka Južnog vetra ponovo okupiti Šemsa je odgovorila da će to biti teško, pre svega zbog odlaska kolege Sinana Sakića:

- Nismo više kompletni. Tužno je to mnogo i to više biti neće.

Rekla je da ništa posebno nije poželela ni ove ni prethodnih godina osim da budem zdrava i da što više bude sa decom na okupu.

- Što se tiče posla, sve sam ostvarila što sam želela. Bilo bi mi opterećenje više od toga - kaže Šemsa.

